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بيع أغلى صقر "جير" في العالم بمليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال

منذ 23 دقيقة
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بيع أغلى صقر "جير" في العالم بمليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال

الرياض (صدى):
عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، في يومه الأخير مساء أمس الأحد، أغلى صقر "جير" في العالم، بعد أن ظفر به صقَّار بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال، وذلك في المزاد الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمالي مدينة الرياض.

وتعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية؛ أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير "ألترا وايت"، طوله يساوي عرضه، ويبلغ ١٦ إنشاً ونصف إنش، ووزنه ٩٨٠ جراماً.

وشهد المزاد تنافسًا اسمرت لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

وكان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بمبلغ ٣٥٠ ألف ريال، فيما عرضت مزارع الإنتاج القادمة من ١٤ دولة، صقوراً من نخبة السلالات، لقيت إقبالاً كبيراً من صقَّاري المملكة والمنطقة.

الرياض
نادي الصقور
مزاد الصقور
صقر جير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53011
منذ 15 دقيقة
طيب مبروك

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أحدث التعليقات

أبو كنان
مهاجم لا بأس به 11 هدفا ولكن منها 3 ركلات جزاء.. الأهداف المسجلة بجدارة 9 أهداف هناك 4 كروت صفراء ..حسب موقع كورة
ابو عمار
طيب مبروك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
مستعجلين على موتها
ابو عمار
هذا يعتبر اسرع عقاب

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