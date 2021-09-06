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سجل السفر في "توكلنا" يكشف أزواجًا أخفوا سفرهم عن زوجاتهن

منذ ساعة
1589
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سجل السفر في "توكلنا" يكشف أزواجًا أخفوا سفرهم عن زوجاتهن

الرياض (صدى):
قبل أيام أتاح تطبيق "توكلنا" في تحديثه الأخير خدمة "سجل السفر الدولي"، حيث يظهر كافة الرحلات الدولية التي قام بها المستفيد منذ عام 1997م.

وفي هذا السياق، تمكنت بعض السيدات من كشف أزواجهن عبر هذه الخانة، حيث إن بعض الأزواج سافروا للخارج بمفردهم دون إخبار زوجاتهن.

وتفاجأت مواطنة خلال اطلاعها على "توكلنا" الخاص بزوجها عن طريق الصدفة، لأخذ معلومات أبنائها المدرسية، بعدد مرات السفر المسجلة في سجل السفر الدولي الخاص به لوجهات سفر غير التي أخبرها بها، بحسب الوطن.

يذكر أن إدراج خدمة "سجل السفر الدولي" تحت تبويب لوحة البيانات في تطبيق "توكلنا" جاء ليصبح التطبيق مواكباً وشاملاً لكافة الخدمات والبيانات التي تخص المواطن والمقيم.

المملكة
السفر الدولي
توكلنا
خدمة السفر الدولي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53011
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههه قد يتسبب توكلنا في طلاق بعض الزوجات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82815
منذ 55 دقيقة
الله يخارجنا

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أحدث التعليقات

أبو كنان
مهاجم لا بأس به 11 هدفا ولكن منها 3 ركلات جزاء.. الأهداف المسجلة بجدارة 9 أهداف هناك 4 كروت صفراء ..حسب موقع كورة
ابو عمار
طيب مبروك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
مستعجلين على موتها
ابو عمار
هذا يعتبر اسرع عقاب

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