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"تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر

منذ 11 ساعة
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"تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر

نايف السالم (صدى):
كشفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الأحد، ملابسات مقطع فيديو متداول تحت عنوان: "وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب".

وقالت إدارة التعليم في بيانها: "انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق وإشارة إلى المقطع المتداول، نوضح أن الحادثة قديمة وقبل أكثر من ست سنوات، وتم استكمال إجراءاتها وتم إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين".

وأضافت في البيان: "نبيّن أن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة مؤكدين حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر".

وشددت على الجميع تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل، والتأكد من المعلومات، وصحتها ومصداقيتها، وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية.

الحدود الشمالية
مدرسة
التعليم
ولي امر

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 21
منذ 6 ساعات
قال قديمة قال ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133602
منذ ساعتين
دامها قديمه ، فاالمثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل ..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 167
منذ 52 دقيقة
ما اشفنا تلفظ إلا المعلم الذي يعتبر قدوة وكلامه عن الدين للرجل
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2375
منذ 38 دقيقة
يبون يطيرون الوكيل هههههه
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14219
منذ 38 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم..
بومشعان
بومشعان عدد التعليقات : 21
منذ 35 دقيقة
سب اصل ولي الامر وقال عنه حقير وأصلك حقير ودينك حقير هذا المفروض فصل من التعليم وسجن
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 9
منذ 21 دقيقة
رد على تعليق عبدالله
ولي امر الطالب رافضي اثني عشري لمز أمهات المؤمنين والصحابة وتلفظ على معاويه
ثم عاد وفي جيبه قلم كاميرا وستفز وكيل المدرسه بقوله يا أبناء عائشه
فكان رد الوكيل حمية للدين ونصرة لامهات المؤمنين والصحابة
فجزا الله الوكيل خير الجزاء ولعنة الله على الروافض
اخبث دين على وجه الأرض دين الاثني عشريه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كل فاشل يتمنى كل من حوله أن يكونوا مثله..
زعيم اااسيا
ياما ال الفقر وده اثمامه ازين ولا اشتروا زحاليق ومراجيح عشان يرتاح نفسيا ماشوهه سمعه الكوره السعوديه غير هولاء تعلموا من جاركم الزعيم كبير...
Warman
مشت عليكم كلكم للاسف حنان الاب لايحتاج مثل هذه الرسائل. وش معنى السياره ومظله وتصوير هالموقف بالذات. هل اختزل حنان الاب في وضع مظله....
أبوفهد
يا جستنية باشا هل تتوقع النصر يتخلى عن حمدالله ؟ أويعرضه على أحد ! حدالله يعتبر أحد لبنات النادي ولن يترك العالمي إلا في...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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