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قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل

منذ 9 ساعات
13695
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قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل

علي القحطاني (صدى):
أكدت القانونية غادة العيدي أن النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة موظفة أو غنية أو ملياردية.

وأكدت أيضًا أن النفقة تشمل الأساسيات القائمة عليها الحياة مثل "السكن، الأكل، الكسوة".

وأشارت "العيدي" إلى أنه لا يحق للزوج إلزام الزوجة الموظفة على المشاركة في الإيجار، قائلة: "وتراه رأي قانون مو شخصي يعين لا تشخصنون الرد".

وجاء ذلك ردًا منها على تساؤل متابعة لها عبر حسابها على "سناب شات" مفاده: "ما هى النفقة الواجبة على الزوج واللي يحث للزوجة الموظفة الحصول عليها ؟ وهل يحق له أن يجبر الزوجة على المشاركة في إيجار المنزل ؟ ".

 

النفقة
الزوج
نفقة الزوجة
الزوجة الموظفة
اجار المنزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133567
منذ 8 ساعات
الدنيا وهمومها ومتطلباتها وديونها ، تعاون بين الزوجين ، صحيح هو ليس فرض على الزوجه ، ولكنه من باب الود والرحمه والتعاون على متاعب الحياة ومتطلباتها ..
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 229
منذ 8 ساعات
حلو الكلام،طيب في الآونة الأخيرة صارت الوظائف أغلبها في القطاع العام والخاص للنساء، طيب من وين نجيب رجال يتزوجون النساء الموظفات ويصرفون عليهم.
الوضع انعكس ومع ذلك مايبغون الحريم يتكيفون مع الوضع يفترض يدورون عرسان ويتحملون تكاليف الحياة.
ابو سطام
ابو سطام عدد التعليقات : 6
منذ 5 ساعات
طيب ماهو الواجب على الزوجه تجاه الرجل وين المطالبين بالمساواة مع الرجل جت على الاجار وفقت . تناقص
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53011
منذ 4 ساعات
المفروض تشارك الزوجه زوجها في كل شي مقابل تنازله عن بعض حقوقه
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5497
منذ 4 ساعات
وش دخلكم بين الزوج وزوجتة ....
يتصافون فيما بينهم
بب
بب عدد التعليقات : 1
منذ 18 دقيقة
ابد يؤمرها بتقديم الاستقالة والطاعة واجبة عليها قانونا وشرعا

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أحدث التعليقات

kkkk
حريم صايعه
kkkk
المفروض الباب مفتوح للجميع
kkkk
وين امانة الرياض وشركة المياه كلن يغنى على ليلاه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
👍👍👍👍👍
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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