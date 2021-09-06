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مفاجأة مدوية بشأن قائمة أجانب الهلال المشاركة أمام الاستقلال

منذ يومين
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مفاجأة مدوية بشأن قائمة أجانب الهلال المشاركة أمام الاستقلال

ماجد محمد (صدى):
ظهرت قائمة الأجانب التي استقر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال، الاعتماد عليها خلال مواجهة الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 13 سبتمبر المقبل، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب نادي الوصل.

وكشفت تقارير صحافية، أن جارديم قرر الاعتماد على المدافع الكوري جانج هيون سو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، ليخرج كل من الفرنسي غوميز، والبيروفي كاريلو، والكولومبي كويلار من حسابات المدرب البرتغالي في المباريات الآسيوية.

ويأتي غياب كاريلو وكويلار لأسباب اضطرارية، نظرا لمشاركتهما مع منتخب بلادهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، إلا أن خروج غوميز من حسابات جارديم لصالح فييتو كان مفاجئا، نظرا للخبرات الواسعة التي يمتلكها المهاجم الفرنسي.

 

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
لاعبين
الاستقلال الإيراني
غوميز
جارديم
قائمة الأجانب

التعليقات

Warman
Warman عدد التعليقات : 14
منذ يومين
الخبرات الواسعه التي يمتلكها جوميز عباره.... مؤخره كبيره فقط... لاعب ماشي معه الحظ فقط ولا ماعنده غير شووت وبقريح تجي ولاماتجي... غير الابتسامه طبعا
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 411
منذ يومين
ولا تنسى القهوه الساده المحروقه والممزوجه بشعر اباطه تعتبر كيف الكيف عند الطواقي اما المؤخره مو طبيعيه الشورت تك التك
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 19
منذ يومين
بتوفيق للعالمي أن شاء الله
💛💙💛💙
بويعقوب الهلالي
بويعقوب الهلالي عدد التعليقات : 15
منذ يومين
بنو فقر حشرين نفسهم في كل أخبار للزعيم العالمي الملكي
إلى هذا الدرجه رافع ضغطكم تاج راسكم
بعدين غوميز أفضل وهداف اسيا
يازباله اسيا
اسيرالاقدار
اسيرالاقدار عدد التعليقات : 2010
منذ يومين
ويش عندهم عيال ابو خرقه حاشرين انفسهم في اخبار عمهم الزعيم العالمي
اقول كل واحد يلبس حفاظته وينطم افضل حالمس ترشيحي ما عنده اسيويه ههههه
الاسيويه صعبه قويه وبشروني شخبار الضغط
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2101
منذ يومين
تكفون يالزعماء عدم الرد
على سلق المدرجات
هم مجرد قواطي في المزابل
والي ياكد كلامي
شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير
اجل بطولاتكم بالدوري ١٧
ههههههههههه
ياقرطاس
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 13
منذ يومين
لا هي مفاجأة مدوية ولا حتى مغذية وحنا شكو وياة
ابو بدر الهلالي العالمي من الملعب وزيعم اسيا
ابو بدر الهلالي العالمي من الملعب وزيعم اسيا عدد التعليقات : 1102
منذ ساعة
كفيت ووفيت لزعيم اااااسيا في الرد،، شكراً من القلب

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
في الغالب يكون قلق وخوف الحاسد من أن يفوز المحسود بمنزلة أو مكانة معينة لا يستطيع إدراكها.
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير .. هذا مما يرفع مقامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حقها طلب نفقه على اولاده ، ولا معه حق يمد يده عليهاا بسبب طلب مشروع ..
سعد الشمري
نعم الابطال اصحاب المرتبات الشحيحه ونظام خدمة الافراد القديم الذي لايفي بالغرض المطلوب في الحد الجنوبي وليس المرفهين والمترفين الاثرياء والقصات والاساور استطيع ان...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا ثوة إلا باالله العلي العظيم ..

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