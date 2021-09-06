مفاجأة مدوية بشأن قائمة أجانب الهلال المشاركة أمام الاستقلال

ماجد محمد (صدى):
ظهرت قائمة الأجانب التي استقر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال، الاعتماد عليها خلال مواجهة الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 13 سبتمبر المقبل، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب نادي الوصل.
وكشفت تقارير صحافية، أن جارديم قرر الاعتماد على المدافع الكوري جانج هيون سو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، ليخرج كل من الفرنسي غوميز، والبيروفي كاريلو، والكولومبي كويلار من حسابات المدرب البرتغالي في المباريات الآسيوية.
ويأتي غياب كاريلو وكويلار لأسباب اضطرارية، نظرا لمشاركتهما مع منتخب بلادهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، إلا أن خروج غوميز من حسابات جارديم لصالح فييتو كان مفاجئا، نظرا للخبرات الواسعة التي يمتلكها المهاجم الفرنسي.