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الهلال يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا

منذ 18 ساعة
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الهلال يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال رسميا عن القائمة التي يستأنف بها مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 التي تُستأنف مبارياتها منتصف سبتمبر.

ويلتقي الهلال مع فريق الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 13 سبتمبر الجاري، على استاد زعيبل بمدينة دبي الإماراتية.

وضمت قائمة الهلال 30 لاعبًا بينهم 4 أجانب، وهم المالي موسى ماريجا، والفرنسي بافيتيمبي غوميز، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبرازيلي ماتيوس بيريرا.

فيما يلي قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف ومحمد الواكد وحبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني.

خط الدفاع: محمد البريك وخليفة الدوسري وعلي آل بليهي وياسر الشهراني وجانج هيون سو وأمير كردي ومد الله العليان ومحمد جحفلي وحمد اليامي.

خط الوسط: سلمان الفرج وعبدالله عطيف وبيريرا وناصر الدوسري ومحمد كنو وسالم الدوسري وصهيب الزيد ومصعب الجوير وسعد الناصر وعبدالرحمن الدخيل ومحمد القطحاني.

خط الهجوم: صالح الشهري وعبدالله الحمدان وعبدالله رديف وموسى ماريجا وبافيتيمبي جوميز.

دوري أبطال آسيا
الاستقلال الايراني
غوميز
قائمة الهلال
موسى ماريجا

التعليقات

ابو بدر المدريدي
ابو بدر المدريدي عدد التعليقات : 1101
منذ 10 ساعات
وربي فخامة من الأخر لله درك يا زعيم اسيا ورابع العالم ومن الملعب،،بالتوفيق يا أطلق وأكبر نادي في قارة اسيا
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 108
منذ 14 دقيقة
لايوجد لاعب في خط الهجوم الا قوميز البقيه تكميل عدد كذلك خط الدفاع لا يوجد الا الكوري والحراسه لم ينجح أحد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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