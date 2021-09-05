تصادم مركبتين يسفر عن وفيات وإصابات بعسير

عسير (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طرق الحبيل بالقرب من محطة فايع.
وتم توجيه عدد ثلاث فرق اسعافية تابعه لهيئة الهلال الأحمر السعودي وعند وصول أول فرق اسعافية الساعه (١٨:٢٠) تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عن هذا الحادث عدد (أثنين) وفيات وعدد (أثنين) إصابة خطيره وحالة متوسطة.
وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.
ويهيب "الألمعي" بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة مع أهمية ربط حزام الأمان.