نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل

منذ ساعتين
1776
2
قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل

علي القحطاني (صدى):
أكدت القانونية غادة العيدي أن النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة موظفة أو غنية أو ملياردية.

وأكدت أيضًا أن النفقة تشمل الأساسيات القائمة عليها الحياة مثل "السكن، الأكل، الكسوة".

وأشارت "العيدي" إلى أنه لا يحق للزوج إلزام الزوجة الموظفة على المشاركة في الإيجار، قائلة: "وتراه رأي قانون مو شخصي يعين لا تشخصنون الرد".

وجاء ذلك ردًا منها على تساؤل متابعة لها عبر حسابها على "سناب شات" مفاده: "ما هى النفقة الواجبة على الزوج واللي يحث للزوجة الموظفة الحصول عليها ؟ وهل يحق له أن يجبر الزوجة على المشاركة في اجار المنزل ؟ ".

 

النفقة
الزوج
نفقة الزوجة
الزوجة الموظفة
اجار المنزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133567
منذ ساعة
الدنيا وهمومها ومتطلباتها وديونها ، تعاون بين الزوجين ، صحيح هو ليس فرض على الزوجه ، ولكنه من باب الود والرحمه والتعاون على متاعب الحياة ومتطلباتها ..
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 229
منذ ساعة
حلو الكلام،طيب في الآونة الأخيرة صارت الوظائف أغلبها في القطاع العام والخاص للنساء، طيب من وين نجيب رجال يتزوجون النساء الموظفات ويصرفون عليهم.
الوضع انعكس ومع ذلك مايبغون الحريم يتكيفون مع الوضع يفترض يدورون عرسان ويتحملون تكاليف الحياة.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
القوه لله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا الزعاق نحن داخلين على الخريف والتغير وارد
د محمد ماجد بخش
د محمد نعيم عضو المكتب السياسي في طالبان تحدث مع بي بي سي في لقاء مفصل .. عن المرحلة القادمة التي تنتظر أفغانستان .....
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب كل مشروك مبرووك. الف الف مبروووك

أخر الأخبار

مدرب النصر يستبعد أنسيلمو من القائمة الآسيوية
مدرب النصر يستبعد أنسيلمو من القائمة الآسيوية
منذ 16 دقيقة 1227
الهلال يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا
الهلال يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا
منذ 46 دقيقة 1379
جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان
جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان
منذ 53 دقيقة 1427
قصة "ملاك كابول" ونجاته من الموت بأعجوبة في هجوم لطالبان
قصة "ملاك كابول" ونجاته من الموت بأعجوبة في هجوم لطالبان
منذ ساعة 1403
تصادم مركبتين يسفر عن وفيات وإصابات بعسير
تصادم مركبتين يسفر عن وفيات وإصابات بعسير
منذ ساعة 1649
مختص : 90٪؜ من زيوت السيارات المغشوشة مصدرها الرئيسي الزيوت المستخدمة (فيديو)
مختص : 90٪؜ من زيوت السيارات المغشوشة مصدرها الرئيسي الزيوت المستخدمة (فيديو)
منذ ساعتين 1245
إدارة الأهلي تقرر الاستغناء عن الصربي "فيجسا"
إدارة الأهلي تقرر الاستغناء عن الصربي "فيجسا"
منذ ساعتين 1704
قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل
قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل
منذ ساعتين 1776
"البنك المركزي "ينفي صدور تعليمات جديدة عن التمويل العقاري للأفراد
"البنك المركزي "ينفي صدور تعليمات جديدة عن التمويل العقاري للأفراد
منذ ساعتين 1617
"ملتقى التوظيف 3" يطرح أكثر من 200 وظيفة بعد غد في جدة
"ملتقى التوظيف 3" يطرح أكثر من 200 وظيفة بعد غد في جدة
منذ ساعتين 1430