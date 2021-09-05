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بالفيديو .. الأرصاد: أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تمتد لشهرين

منذ 11 ساعة
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بالفيديو .. الأرصاد: أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تمتد لشهرين

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن أجواء المملكة دخلت رسميًا فصل الخريف.

وأضاف أن أجواء المملكة تمر بمرحلة الانتقالية ستمر لمدة شهرين إلى دخول فصل الشتاء، وستشهد المملكة فيها تذبذب في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن بعض المناطق ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة لتصبح دون الـ 40 درجة مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة معتدلة في المناطق الوسطى، والأجزاء الساحلية والمرتفعات الجبلية.

وأكد أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.

الشتاء
الرياض
مكة المكرمة
جازان
المملكة
المدينة المنورة
الخريف
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82842
منذ 27 دقيقة
عسى خير إن شاء الله

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أحدث التعليقات

kkkk
حريم صايعه
kkkk
المفروض الباب مفتوح للجميع
kkkk
وين امانة الرياض وشركة المياه كلن يغنى على ليلاه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
👍👍👍👍👍
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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