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مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن الراغبين في السفر إلى المملكة 

منذ 3 ساعات
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مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن الراغبين في السفر إلى المملكة 

القاهرة (صدى):
دعت السلطات المصرية، مواطنيها الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالمملكة أو من تلقوا جرعتين في مصر قد يتعين عليهم أن يأخذو جرعة ثالثة تنشيطية فور وصولهم لمطارات السعودية.

واتضح أنه لا توجد تعليمات بالنسبة للمصريين للحاصلين على جرعة أولى من لقاح كورونا المملكة قبل مغادرتها ويرغبون بالعودة إليها، بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية، وفق مصدر حكومي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وكانت وزارة الخارجية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بخصوص موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

 

 

مصر
المملكة
تعليمات
لقاح كورونا
مطارات السعودية
جرعتين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133563
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو تركي
ماهي غريبة عليه جعل ابوه في الجنة يا زين أيام ابوه .
ابو تركي
ماهي غريبة عليه جعل ابوه في الجنة يا زين أيام ابوه .
ابوبدر
وش سالفتهم كلهم مشكلجية العايلة كلها
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
زعيم اااسيا
يبغون يكسرون عقدة الفيصلي ولو مبارة وديه ومازال عناب سدير يلقن فقير الرياض درسا كرويآ هههههههههه

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