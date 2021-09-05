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هذي اللى ضاعت علومها
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133556
منذ ساعة
هههههههههههههههههه ..
.. اظنها نقضت الوضوء ، هذا ان كانت تعرف الوضوء ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17267
منذ 27 دقيقة
بل جرحت الصيام يا أبو محمد
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أحدث التعليقات
زعيمي عالمي
الاسيوية صعبة قوية يا طقوع اسيا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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