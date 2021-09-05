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ضرب وسحل سيدة امام المارة في مصر
منذ 13 ساعة
1824
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133567
منذ 11 ساعة
لابد وانها مسوية مصيبه ، بس ماهو حق يضربونها باالشارع ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 53011
منذ 19 دقيقة
اوكي
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أبو كنان
مهاجم لا بأس به 11 هدفا ولكن منها 3 ركلات جزاء.. الأهداف المسجلة بجدارة 9 أهداف هناك 4 كروت صفراء ..حسب موقع كورة
ابو عمار
طيب مبروك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
مستعجلين على موتها
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هذا يعتبر اسرع عقاب
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