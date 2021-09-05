بالفيديو .. أول لقطات للحظة القبض على رئيس "غينيا"

كوناكري (صدى):
أعلنت القوات الخاصة الغينية، اليوم الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة.
وقال أحد الانقلابيين في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل أنه تم القبض على الرئيس، وحل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قرروا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، وذلك وفقا لـ"العربية".
وأشارت إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف، فيما ذكرت وسائل إعلام غينية بأن إطلاق النار حول القصر الرئاسي كان ضمن محاولة انقلابية، مؤكدة أنه تم القبض على 25 عسكريا متورطين في محاولة الانقلاب، فيما لم يتضح بعد أي تفاصيل أخرى حول وضع "كوندي".