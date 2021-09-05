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بالفيديو .. أول لقطات للحظة القبض على رئيس "غينيا"

منذ ساعة
1893
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بالفيديو .. أول لقطات للحظة القبض على رئيس "غينيا"

كوناكري (صدى):
أعلنت القوات الخاصة الغينية، اليوم الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة.

وقال أحد الانقلابيين في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل أنه تم القبض على الرئيس، وحل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قرروا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، وذلك وفقا لـ"العربية".

وأشارت إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف، فيما ذكرت وسائل إعلام غينية بأن إطلاق النار حول القصر الرئاسي كان ضمن محاولة انقلابية، مؤكدة أنه تم القبض على 25 عسكريا متورطين في محاولة الانقلاب، فيما لم يتضح بعد أي تفاصيل أخرى حول وضع "كوندي".

انقلاب
غينيا
دستور
القوات الخاصة الغينية
ألفا كوندي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17267
منذ ساعة
مصدوم مذهول غير مستوعب الحدث .. الله يكون في عونه .. من الذهب الحمر إلى الموت الحمر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133556
منذ 51 دقيقة
هذولا اللي يصحي فيهم اول يستولي على السلطه .. ماهي غريبه فعلتهم هذي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17267
منذ 43 دقيقة
اللي ينام بدري يعني هو اللي يصحى بدري !! .. بعيدا عن السياسة .. الرعد والبرق والمطر ثلاثة والرابع السيل يخلع ما تحتهم .. يقتلع زرعهم وماشيتهم .. شريطة يبتعد عن الوادي شجر الفل والكادي !!

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أحدث التعليقات

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الاسيوية صعبة قوية يا طقوع اسيا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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