الإطاحة بمسؤولين كبار بوزارة الشباب والرياضة الجزائرية

نواف السالم (صدى):
قرر رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، الأحد، إنهاء مهام مسؤولين كبيرين في وزارة الشباب والرياضة، ومنهم الأمين العام نسيم سبيع، والمدير العام للرياضة محمد جيراوي.
وأرجع القرار سبب إنهاء مهام هؤلاء المسؤولين إلى ثبوت إهمالهم في أداء المهام وغياب روح المسؤولية والتقصير على خلفية واقعة سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية.
يذكر أن نقل الرياضيين الجزائريين على متن حافلة عادية لا تراعي خصوصيات ذوي الهمم من مطار الجزائر الدولي بعد عودتهم إلى البلاد إثر نهاية مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية، أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثرها أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين، والتحقيق مع كل من تورط في هذه الواقعة.