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عبدالله الذيابي: يمكن استخدام الفلفل الحار بديلاً للملح لمن يعانون من ارتفاع الضغط

منذ ساعتين
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عبدالله الذيابي: يمكن استخدام الفلفل الحار بديلاً للملح لمن يعانون من ارتفاع الضغط

أميرة خالد (صدى):

أكد الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، أن وضع الفلفل الحار على الطعام من البدائل الجيدة للملح، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فهو يعطي مذاقا مميزا وفاتحا للشهية، ولا يرفع الضغط مقارنة بالملح، محذرًا من تناول الشطة الجاهزة بوصفها بديلا للفلفل بسبب ما يضاف إليها من ملح.

وقال "الذيابي" لـ "واس": "إن الفلفل الأحمر يحتوي على العديد من المكونات، أبرزها: مادة الكابسيسين، دهون وكربوهيدرات، أحماض أمينية، معادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، فيتامين كفيتامين سي، وهو متعدد الألوان والأنواع، وتختلف نكهاته ودرجة حرارته".

كما أوضح أن الفلفل الحار إضافة إلى إعطائه الأكل مذاقا مميزا، فهو يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، لافتا إلى أن إحدى الدراسات كشفت أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الأحمر قد تلعب دورا في تخفيف ألـم وانتفاخات القولون العصبي؛ لأن هذه المادة تقلل من تـحسس أعصاب الألم المرتبطة بالقولون.

وذكر أن إضافة الشطة أو الفلفل الحار على الطعام لا يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي بشكل عام لدى الكثير من الناس، لكنها ترتبط لدى البعض بالحموضة وتلبكات البطن وتهيج القولون العصبي، لذلك إذا ارتبط تناول الطعام الحار بأعراض في الجهاز الهضمي ينبغي للشخص الحد من تناولها.

كما أشار إلى أن الفلفل الحار لا يسبب قرحة المعدة إذ كشفت بعض الدراسة الأولية أنه قد يساعد في تخفيف أعراض عسر الهضم، وفي المقابل لا يعد الفلفل الأحمر علاجا لالتهابات الجهاز الهضمي الفيروسية أو البكتيرية، أو حصوات المرارة، أو داء الكبد الدهني.

كما حذر من تناول الشطة والفلفل مع بعضهما البعض بزعم أنها تفكك وتحرق دهون الجسم وبالتالي إنقاص الوزن، مشيرا إلى أنه لم يثبت ذلك علميا ولا يوجد نوع من أنواع الأطعمة أو المشروبات يحرق الشحوم المتراكمة في الجسم عدا القيام بالحمية كنظام الصيام المتقطع، والرياضة المنتظمة، أو بالأدوية والتدخلات الطبية.

ملح
الأدوية
الفلفل الحار
القولون
ارتفاع ضغط الدم
عبدالله الذيابي
الصيام المتقطع
التدخلات الطبية

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 602
منذ 40 دقيقة
طيب واللي عنده ضغط وقرحة بالمعدة
وش يسوي؟!

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