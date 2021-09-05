الانتقام يدفع 4 أشخاص وامرأة لضرب رجل حتى الموت

القاهرة (صدى):
شهدت مدينة جرجا في سوهاج جريمة قتل، حيث عثر الأهالي على جثة رجل ملقاة في أرض زراعية.
وكثفت الجهات الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة، واتضح أن ورائها 5 أشخاص، أحدهم اعتقد أن المجني عليه وراء الإرشاد عن شقيقه المحبوس على ذمة قضية مخدرات، فقرر الانتقام منه.
واتفق الجاني مع امرأة -تعرف المجني عليه- على استدراجه إلى أرض زراعية، وبعد ذلك قام الجاني بمعاونة 3 أشخاص آخرين على ضرب المجني عليه بالعصا، والاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وأسفر الضرب عن موت المجني عليه، وقامت الشرطة بألقاء القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.