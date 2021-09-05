مواصفات وأسعار سيارة جي إم سي سييرا موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحظى النسخة جي إم سي سييرا موديل 2021 إلى فئة البيك اب بشعبية كبيرة داخل السوق ، نسبة إلى استخداماتها المتعددة مع الصندوق الخلفي المتعدد الأغراض، بالإضافة إلى المفهوم الثنائي الكابينة و الذي يعكس المساحة الداخلية للسيارة التي تتسم بالرحابة.
تحتوي السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بعلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 471 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة عبر منظومة الجر الامامي، وبهذه القدرات تتسارع هذه النسخة من 0 لـ 100 كم خلال 7 ثوان.
وزودت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 5300 سي سي، قادر على انتاج قوة 355 حصانا، و 519 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء ترسل السرعة إلى منظومة الجر الكلي، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت طول 5.886 متر، وبعرض يبلغ 2.063 متر، و 1.917 متر للارتفاع، و قاعدة عجلات بطول 3.745 متر.
ويبلغ أسعار الفئة الأولى بسعر 169.400 ريال ، والفئة الثانية بسعر 174.400 ريال ، الفئة الثالثة بسعر 198.835 ريال، الفئة الرابعة بسعر 236.500 ريال ، والفئة الخامسة بسعر 243.100 ريال.