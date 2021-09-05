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مواصفات وأسعار سيارة جي إم سي سييرا موديل 2021

منذ يوم
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مواصفات وأسعار سيارة جي إم سي سييرا موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحظى النسخة جي إم سي سييرا موديل 2021 إلى فئة البيك اب بشعبية كبيرة داخل السوق ، نسبة إلى استخداماتها المتعددة مع الصندوق الخلفي المتعدد الأغراض، بالإضافة إلى المفهوم الثنائي الكابينة و الذي يعكس المساحة الداخلية للسيارة التي تتسم بالرحابة.

تحتوي السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بعلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 471 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة عبر منظومة الجر الامامي، وبهذه القدرات تتسارع هذه النسخة من 0 لـ 100 كم خلال 7 ثوان.

وزودت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 5300 سي سي، قادر على انتاج قوة 355 حصانا، و 519 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء ترسل السرعة إلى منظومة الجر الكلي، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت طول 5.886 متر، وبعرض يبلغ 2.063 متر، و 1.917 متر للارتفاع، و قاعدة عجلات بطول 3.745 متر.

ويبلغ أسعار الفئة الأولى بسعر 169.400 ريال ، والفئة الثانية بسعر 174.400 ريال ، الفئة الثالثة بسعر 198.835 ريال، الفئة الرابعة بسعر 236.500 ريال ، والفئة الخامسة بسعر 243.100 ريال.

سيارة جي إن سي
فئة البيك أب
محرك ثماني الاسطوانات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53051
منذ 24 دقيقة
ما زالت الاسعار مرتفعه

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أحدث التعليقات

تركي ابن حميد
صدعوا رؤسنا بالديمقراطية....هذه هي ديمقراطيتهم.
هلالي
بعد تعب الرجال وعائلته والمشاوير ياخوفي يصير التعويض 450 ريال ههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
ما زالت الاسعار مرتفعه
خالد ولد اللسيب
صدى مادري ليش ديم تحولون نشر موضيع تحث المراة على التمرد على الزوج ليش تتدخالون في حياة الناس الخاصه يصلحون في مابينهم
mohammed
أكيد إن زوجتك ماهي موظفة من شان كذا أنت قاعد تفش غيظك على الي متزوجين موظفات ولا وأزيدك من الشعر بيت فيه ناس متزوجين...

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