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سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بسبب فشله في عمله

منذ ساعة
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سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بسبب فشله في عمله

القاهرة (صدى):
طالبت ربة منزل مصرية الخلع من زوجها لاستحاله العشرة معه بسبب فشله في عمله، لافتة إلى أنها تزوجت منذ 12 سنة من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وكل فترة يترك عمله بزعم الاستغناء عنه وأن مديرينه متعسفون في قراراتهم ولا يحبونه، على حد قوله.

وأوضحت السيدة، في دعواها: "كل 6 أشهر منذ زواجنا نمر بأزمة مالية بسبب زوجي الذي يعتمد عليّْ في اقتراض مبالغ مالية من أشقائي، إضافة إلى أنه ليس لديه أي مسؤولية فالحياة معه إهانة"، مضيفة: "أنجبت منه طفلين (10 سنوات) و8 سنوات ويشعران بالإهانة بسبب والدهما".

وتابعت: "فكل ما نحتاج للأكل أتوجه إلى أشقائي لتناول الطعام وزوجي نايم في السرير منتظرنى أجيبله معايا فشعرت بعد هذه السنوات الطويلة بأن وجوده زي عدمه"، مستطردة:" كنت بنت مدللة في بيت أهلي، ونادمة على الزواج منه لأني تحديت الجميع من أجل الزواج منه واكتشفت أن حديثهم عنه حقيقة.. خلاني أحتاج لكل الناس ومن كثرة الحوجة وعدم مبالاته كرهته. ده فاشل في شغله مش عايزاه".

مصر
العمل
زواج
دعوى خلع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ ساعة
الحياة معه إهانة .. قوية ومقنعة

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د محمد ماجد بخش
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