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أمير مكة يقدم جائزة بمليون ريال لسباق الخيل العربية

منذ 13 ساعة
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أمير مكة يقدم جائزة بمليون ريال لسباق الخيل العربية

مكة المكرمة (صدى):
أعلن أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن تقديم جائزة بقيمة مليون ريال لسباق الخيل العربية الأصيلة الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتستضيفه محافظة الطائف الجمعة المقبل.

وجاء دعم الأمير خالد الفيصل للسباق إيماناً منه بأهمية هذه الرياضة العربية العريقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بسباقات الخيل والرئيس الشرفي للنادي.

ومن المقرر أن يشهد الفيصل الجمعة المقبل في ميدان الملك خالد بالحوية السباق، حيث سيتوّج الفائز بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.

 

 

الفيصل
أمير مكة
سباق الخيل العربية
كأس الملك فيصل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17274
منذ ساعة
من حكاية لحكاية لحكاية ..
من جدة من جد من جديد ..
من لحظة جرح أليم لم يبرأ ..
من زوايا بعيدة واخرى قريبة ..
من كل اتجاه كارتيزي رئيسي أو فرعي ..
من كل ظرف سمح لي بالتحدث فيه .. أو معه .. عنه ..
من واقع مريع لحكاية عميقة جدا .. يشيب لها الولدان ..

ممكن أكمل ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17274
منذ ساعة
هنا يكون الفرق بين الأسير والحر. عند لحظة التعبير المدوي الذي يمتلكه الفكر ويسمى ملكية فكرية. قل من يستطيع الوصول لها مالم يفصح عنها صاحب الهوية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17274
منذ 56 دقيقة
انسحاب بحث بحجم ٨ مليون ورقة لا يعني غير شيء،واحد .أن الحياة لا تكتب لمعدم أبداً وخاصة لو كان الانعدام فعلا مقدرا مقتدرا.. إنه الظلم يا سادة .. الذي يغير كل شيء،إلى لا شيء. مؤقتا

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أحدث التعليقات

insoliHof
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ابو عمار
يا ساتر وين اصول السلامه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
المفروض تشارك الزوجه زوجها في كل شي مقابل تنازله عن بعض حقوقه

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