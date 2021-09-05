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جستنيه ينتقد إدارة النصر بسبب حمدالله وأنسيلمو

منذ ساعتين
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جستنيه ينتقد إدارة النصر بسبب حمدالله وأنسيلمو

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الجدل بالحديث عن المطالبات الموجهة لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بشأن إثبات صحة قيام أحد النصراويين بعرض عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر على العميد.

وقال عدنان جستنيه: "هناك من يطالب إدارة الاتحاد بإثبات صحة قيام طرف نصراوي بعرض اللاعب حمدالله على الاتحاد والمفروض العكس أن تنفي إدارة النصر صحة المعلومة بشرط لا تكون مثل معلومة أنسيلمو والتي افتقدت المصداقية في تصريحاتها، بشأن انسحاب النصر من الصفقة"، مختتمًا: "إن كنت ناسي أفكرك".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تقدم حمد الله بطلب إلى إدارة النصر من أجل الانتقال لصفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي، قبل أن يخرج المهاجم المغربي لينفي كل هذه الأحاديث ويؤكد على استمراره مع العالمي حتى نهاية عقده.

النصر
الاتحاد
عدنان جستنيه
عبدالرزاق حمدالله
أنسيلمو

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2607
منذ 49 دقيقة
الحالمي الصغير،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه والخرقة سهلة علية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ 11 دقيقة
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي الأخضر يطلع اللي كان متخبي كله مع أول رشفة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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