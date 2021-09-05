جستنيه ينتقد إدارة النصر بسبب حمدالله وأنسيلمو

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الجدل بالحديث عن المطالبات الموجهة لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بشأن إثبات صحة قيام أحد النصراويين بعرض عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر على العميد.
وقال عدنان جستنيه: "هناك من يطالب إدارة الاتحاد بإثبات صحة قيام طرف نصراوي بعرض اللاعب حمدالله على الاتحاد والمفروض العكس أن تنفي إدارة النصر صحة المعلومة بشرط لا تكون مثل معلومة أنسيلمو والتي افتقدت المصداقية في تصريحاتها، بشأن انسحاب النصر من الصفقة"، مختتمًا: "إن كنت ناسي أفكرك".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تقدم حمد الله بطلب إلى إدارة النصر من أجل الانتقال لصفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي، قبل أن يخرج المهاجم المغربي لينفي كل هذه الأحاديث ويؤكد على استمراره مع العالمي حتى نهاية عقده.