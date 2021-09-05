تمساح يقفز من الماء ويلتهم طائرة من الجو

واشنطن (صدى):
تفاجأ سائحو فلوريدا بتمساح ضخم يقفز من الماء لانتزاع طائرتهم بدون طيار "درون" بينما كانت تطير بالجو في حديقة إيفرجليدز الوطنية في فلوريدا
وكسرت أسنان التمساح الكبيرة الطائرة بدون طيار التي تحوم بالجو، ظنًا أنها شيء صالح للأكل ، وبعد لحظات تصاعد أعمدة الدخان من فكه.
وظهر التمساح وهو يمسك بالطائرة قبل أن يغرق أسنانه في الجهاز، ويعتقد أن أسنانه اخترقت البطاريات ، مما تسبب في احتراق الجهاز وأدى إلى دخان أبيض كثيف يخرج من فم التمساح.
وقال الزوجان أصحاب الطائرة إن هذه كانت المرة الثانية فقط لاستخدام جهاز طائرة بدون طيار قبل أن يستولي عليها التمساح الذي يمكن أن يصل طوله من 10 إلى 13 قدمًا.