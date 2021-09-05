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خل الاستعراض ينفعك
منذ 10 ساعات
1819
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14209
منذ 9 ساعات
كان الجزاء من جنس العمل،، وفوري كاش،،
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133563
منذ ساعة
مقرود ياابو نسافه مقرود ومحرود ..
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أحدث التعليقات
ابو تركي
ماهي غريبة عليه جعل ابوه في الجنة يا زين أيام ابوه .
ابو تركي
ماهي غريبة عليه جعل ابوه في الجنة يا زين أيام ابوه .
ابوبدر
وش سالفتهم كلهم مشكلجية العايلة كلها
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
زعيم اااسيا
يبغون يكسرون عقدة الفيصلي ولو مبارة وديه ومازال عناب سدير يلقن فقير الرياض درسا كرويآ هههههههههه
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