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محمد رمضان يرد بطريقة ساخرة على هجوم عمرو أديب

منذ 15 ساعة
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محمد رمضان يرد بطريقة ساخرة على هجوم عمرو أديب

أميرة خالد (صدى):
قام الفنان محمد رمضان، بالسخرية من الإعلامي عمرو أديب، بعدما انتقده في خلال تقديمه برنامج الحكاية، وقال إن "محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين".

وشارك محمد رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"مقطع فيديو لحديث للإعلامي عمرو أديب وهو يقول: "هو ليه بيعمل كدة"، وفي هذه الأثناء "تلعثم" أديب قليلا في الجملة التي تليها، ليظهر مقطع الفيديو مشهدا بعد كلام عمرو، من فيلم لمحمد رمضان، وهو يصحي زميله النائم.

وتعددت آراء متابعين الفنان المصري محمد رمضان، حيث وضع البعض تعبير الضحك والسخرية، ودعم البعض رمضان، في حين أن البعض الآخر اعتبر هذه السخرية "عيب"، وانتقد آخرون الفنان على هذا المقطع.

بيروت
عمرو أديب
مشاهير
سخرية
محمد رمضان
الضحك
برنامج الحماية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52998
منذ 45 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

insoliHof
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ابو عمار
يا ساتر وين اصول السلامه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
المفروض تشارك الزوجه زوجها في كل شي مقابل تنازله عن بعض حقوقه

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