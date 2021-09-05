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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في أبهـا

منذ 13 ساعة
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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في أبهـا

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة أبهـا ، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / جراب بن مصلح بن دشن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل/ وعلان بن حامد بن ناصر القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بإرتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية, صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه والحكم بقتله قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ جراب بن مصلح بن دشن القحطاني - سعودي الجنسية - اليوم الأحد 28 / 1 / 1443هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
القصاص
الداخلية
القتل
تنفيذ حكم
مدينة أبهـا

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 306
منذ 12 ساعة
الحمدلله اللي عفانا مما ابتلاهم
فلان
فلان عدد التعليقات : 1
منذ 12 ساعة
كالعادة ظلموك يا ابها
العرب من ديرة هي بديرة


مافيها شي لو كتبتو ( من الشرق )
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133567
منذ 8 ساعات
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82809
منذ ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
القوه لله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا الزعاق نحن داخلين على الخريف والتغير وارد
د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب كل مشروك مبرووك. الف الف مبروووك

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