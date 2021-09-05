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فيديو كليب ديانا حداد الجديد يثير سخرية الجمهور

منذ 4 ساعات
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فيديو كليب ديانا حداد الجديد يثير سخرية الجمهور

أميرة خالد (صدى):
أثار فيديو كليب أغنية "عشق ضميان"، للمطربة اللبنانية ديانا حداد ،سخرية الجمهور الذين أبدوا استيائهم من أداء وألحان الأغنية .

وضم الفيديو العديد من مشاهير السوشال ميديا والفن، أمثال عارضة الأزياء مودل روز، ومدونة الفيديو العراقية، نور نعيم الشهيرة بـ"نور ستارز"، والممثلة الكويتية غدير السبتي، والبحرينية شيلاء سبت.

كان محل سخرية من قبل الجمهور، وجاء في التعليقات على الفيديو: "شيلاء تسلك كنها ترقص مع عماتها، ونور مو حافظة الكلمات، وغدير متحمسة اوفر، وروز ترقص عن بُعد من أمريكا عن طريق تطبيق البلاك بورد.. الفيديو كله على بعض عبارة عن أحلام العصر بدون مكيف".

كما تضمنت التعليقات أيضًا: "الأغنية عبارة عن جلد الذات الي يبي يجلد نفسه وتلوع جبده يدخل هني يشوف الأغنيه للآخر"، "واو الكليب كله مواهب تستحق أن تدفن"، "لا كلمات ولا لحن ولا فيديو كليب ما شاء الله لا تستمرون واضح الجهد"، "يعني لا قصيدة ولا أداء ولا ألحان ولا تمثيل تكفون لا تستمرون وما عليكم من اللي يدعمكم".

وحققت الأغنية نحو 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد 14 ساعة على طرحها في قناة روتانا الرسمية على يوتيوب، والتي تضم أكثر من 17.9 مليون مشترك.

ديانا حداد
منوعات
فن
مودل روز
نور ستارز
أغنية عشق ضميان

التعليقات

سهيل - S’hil
سهيل - S’hil عدد التعليقات : 2857
منذ 3 ساعات
ناقصهم هند القحطاني وتكمل
لللل
لللل عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
عزالله انها سامجه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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