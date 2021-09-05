فيديو كليب ديانا حداد الجديد يثير سخرية الجمهور

أميرة خالد (صدى):
أثار فيديو كليب أغنية "عشق ضميان"، للمطربة اللبنانية ديانا حداد ،سخرية الجمهور الذين أبدوا استيائهم من أداء وألحان الأغنية .
وضم الفيديو العديد من مشاهير السوشال ميديا والفن، أمثال عارضة الأزياء مودل روز، ومدونة الفيديو العراقية، نور نعيم الشهيرة بـ"نور ستارز"، والممثلة الكويتية غدير السبتي، والبحرينية شيلاء سبت.
كان محل سخرية من قبل الجمهور، وجاء في التعليقات على الفيديو: "شيلاء تسلك كنها ترقص مع عماتها، ونور مو حافظة الكلمات، وغدير متحمسة اوفر، وروز ترقص عن بُعد من أمريكا عن طريق تطبيق البلاك بورد.. الفيديو كله على بعض عبارة عن أحلام العصر بدون مكيف".
كما تضمنت التعليقات أيضًا: "الأغنية عبارة عن جلد الذات الي يبي يجلد نفسه وتلوع جبده يدخل هني يشوف الأغنيه للآخر"، "واو الكليب كله مواهب تستحق أن تدفن"، "لا كلمات ولا لحن ولا فيديو كليب ما شاء الله لا تستمرون واضح الجهد"، "يعني لا قصيدة ولا أداء ولا ألحان ولا تمثيل تكفون لا تستمرون وما عليكم من اللي يدعمكم".
وحققت الأغنية نحو 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد 14 ساعة على طرحها في قناة روتانا الرسمية على يوتيوب، والتي تضم أكثر من 17.9 مليون مشترك.