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‏المهندس الراجحي: نستهدف هذا العام من خلال برامج التوطين 213 ألف فرصة وظيفية

منذ 4 ساعات
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‏المهندس الراجحي: نستهدف هذا العام من خلال برامج التوطين 213 ألف فرصة وظيفية

الجوف (صدى):
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وبين المهندس الراجحي أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية في فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل وقال :" هذا يمنحها صفة الجودة والشمولية، وندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل".

وأكد معاليه أنه في ضوء رؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على استشراف مستقبل سوق العمل وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وعملت على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدر أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وإيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة .

وأشار إلى أن برنامج نطاقات قلص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطاً وربطت نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل.

وعن مستهدفات برنامج التوطين أوضح الوزير الراجحي أنها تستهدف هذا العام أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

الراجحي
الموارد البشرية
الغرفة التجارية
منطقة الجوف
رؤية المملكة 2030
التوطين
الفرص الوظيفية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 14
منذ 3 ساعات
جميل يامعالى الوزير ولكن اولا ماذا عملت الوزارة في مشكلة التستر محلات التموينات اصحابها الفعليا اجانب والدليل ان العماله بها من جنستين
مواطن ابن مواطن
مواطن ابن مواطن عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
الواقع شيء والكلام شيء ثاني ..مااحنا شايفين الكلام هذاعلى ارض الواقع حت المهن اللي تم سعودتها لازالت تحت سيطرة الاجانب
اسيرالاقدار
اسيرالاقدار عدد التعليقات : 2010
منذ 35 دقيقة
ياليت يامعالي الوزير ترحمنا وتتنحى عن منصبك ياوجه النكبه
من مسكت الوزاره انقطع الخير قطعت ارزاق المساكين والمحتاجين حسبي الله عليك
ما فيه شايب ولا كهله ولا شاب يدعي لك الا يدعي عليك ليل نهار لو تدري
واتا واحد منهم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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