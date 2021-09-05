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بالفيديو.. أمل الأنصاري: طليقي خذوه صديقاتي اللي ياكلون ويشربون معاي

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. أمل الأنصاري: طليقي خذوه صديقاتي اللي ياكلون ويشربون معاي

خالد الظفيري (صدى):
علقت الفاشنيستا أمل الأنصاري، على أنباء اعتذارها للفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، مؤكدة أنها لم تعتذر لأحد.

وظهرت أمل الأنصاري في مقطع فيديو عبرت من خلاله على غضبها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن يطالبونها بالتسامح مع من أخطأوا في حقها على حد قولها.

وقالت أمل الأنصاري: "لما الواحد ينغلط عليه بدون سبب.. وما في مشكلة شخصية مع الشخص إللي قاعد يبرر على الطالع والنازل.. إنت شخص قعدت وشربت وأكلت ودخلتوا بيوتنا عيب ما في أصلا مشكلة شخصية"، متابعة: "لو كان في خلاف شخصي بينا.. لو كان انقطاعنا سببه مشكلة بينا وبينكم.. حقكم والله وإذا إحنا غلطنا فيكم إحنا آسفين.. يا جماعه الحياة أبسط كونوا أرقى".

واستطردت:" إذا إنتوا ما حبيتونا حقكم بس عيب تطلعونا بالشينة قدام الناس.. نحترم العشرة ونحترم العيش والملح.. يا جماعة أنا طليقي خذوه صديقاتي اللي ياكلون ويشربون معاي بنفس البيت عندي"، مختتمة: "وإذا شفتهم الحين اسلم عليهم.. إحنا عشنا مع بعض ونعرف شخصية كل واحد.. أنا بحياتي ما طلعت ورديت على حدا بس تعز علي العشرة.. العلاقات ما دامت ليش الحقد والكره.. إذا إحنا زعلناك بيوم اتصل وقول وغلطة الشاطر بعشرة".

طلاق
فوز الفهد
أمل الأنصاري
فن ومشاهير

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 264
منذ ساعتين
تستاهلين تزوجتي الشهره وفرطتي في بيتك خلال ينفعك اللي تسوينه والله لا منطق ولا مبدء
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
جسَوم .. تتزوج الشهره أو تتزوج لاب توب .. او تتزوج طابعة ..
انت شكو؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ ساعة
رز بحمص وسلطة خيار وطحينة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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