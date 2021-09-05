بالفيديو.. أمل الأنصاري: طليقي خذوه صديقاتي اللي ياكلون ويشربون معاي

خالد الظفيري (صدى):
علقت الفاشنيستا أمل الأنصاري، على أنباء اعتذارها للفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، مؤكدة أنها لم تعتذر لأحد.
وظهرت أمل الأنصاري في مقطع فيديو عبرت من خلاله على غضبها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن يطالبونها بالتسامح مع من أخطأوا في حقها على حد قولها.
وقالت أمل الأنصاري: "لما الواحد ينغلط عليه بدون سبب.. وما في مشكلة شخصية مع الشخص إللي قاعد يبرر على الطالع والنازل.. إنت شخص قعدت وشربت وأكلت ودخلتوا بيوتنا عيب ما في أصلا مشكلة شخصية"، متابعة: "لو كان في خلاف شخصي بينا.. لو كان انقطاعنا سببه مشكلة بينا وبينكم.. حقكم والله وإذا إحنا غلطنا فيكم إحنا آسفين.. يا جماعه الحياة أبسط كونوا أرقى".
واستطردت:" إذا إنتوا ما حبيتونا حقكم بس عيب تطلعونا بالشينة قدام الناس.. نحترم العشرة ونحترم العيش والملح.. يا جماعة أنا طليقي خذوه صديقاتي اللي ياكلون ويشربون معاي بنفس البيت عندي"، مختتمة: "وإذا شفتهم الحين اسلم عليهم.. إحنا عشنا مع بعض ونعرف شخصية كل واحد.. أنا بحياتي ما طلعت ورديت على حدا بس تعز علي العشرة.. العلاقات ما دامت ليش الحقد والكره.. إذا إحنا زعلناك بيوم اتصل وقول وغلطة الشاطر بعشرة".