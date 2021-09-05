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علامات بالأسنان تهدد بالإصابة بنوبة قلبية

منذ ساعة
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علامات بالأسنان تهدد بالإصابة بنوبة قلبية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة طبية حديثة، أن أكثر من 4 من كل 5 حالات وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية تحدث بسبب النوبات القلبية؛ حيث أن العلامات المبكرة للنوبة القلبية قليلة، إلا أن إحداها تشير إلى احتمال ظهور خطر الإصابة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم عوامل الخطر لهذه الحالة هو زيادة الوزن، بينما أشارت الأبحاث المتزايدة إلى "البكتيريا كمسبب محتمل"؛ فعندما تدخل البكتيريا الدم وتنتقل إلى القلب، يمكن أن تسبب التهابات قاتلة في البطانة الداخلية لأي أعضاء الجسم.

وذكرت الدراسة الجديدة حالة شائعة، وهي التهاب دواعم السن المعروف أيضا باسم أمراض اللثة، التي يمكن أن تزيد من خطر دخول الجراثيم إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى نوبة قلبية، فيما من العلامات المبكرة لهذه الحالة نزيف اللثة أثناء غسل الأسنان، والذي يحدث عادة أثناء التهاب اللثة، وهو أحد أشكال التهاب دواعم السن الأكثر اعتدالا.

 

 

الأسنان
نوبة قلبية
صحة الإنسان
نزيف اللثة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133532
منذ 33 دقيقة
الله يستر ..

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أحدث التعليقات

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