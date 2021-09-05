وزير الداخلية يثمن لأمير القصيم جهوده تجاه تحقيق الإمارة النطاق الأخضر في كفاءة الإنفاق

محمد المحسن (صدى):
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حصول إمارة منطقة القصيم على النطاق الأخضر في اعمال تحقيق كفاءة الإنفاق وفقاً لمراجعة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لشهر يونيو .
وأعرب سمو وزير الداخلية في كتابه لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن شكره لسموه ولفريق العمل بامارة المنطقة على هذا الإنجاز ، متطلعا سموه الكريم إلى المحافظة عليه ، متمنيا مزيدا من التوفيق والنجاح .
من جانبه ثمن سمو أمير القصيم ، متابعة سمو وزير الداخلية لمنجزات إمارة المنطقه ، لافتاً سموه الى أن إمارة منطقة القصيم ، ماضية بإذن الله بالإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، بما يحقق التطلعات المأمولة من البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة