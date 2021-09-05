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مفاجأة مدوية بشأن قائمة أجانب الهلال المشاركة أمام الاستقلال

منذ 6 ساعات
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مفاجأة مدوية بشأن قائمة أجانب الهلال المشاركة أمام الاستقلال

ماجد محمد (صدى):
ظهرت قائمة الأجانب التي استقر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال، الاعتماد عليها خلال مواجهة الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 13 سبتمبر المقبل، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب نادي الوصل.

وكشفت تقارير صحافية، أن جارديم قرر الاعتماد على المدافع الكوري جانج هيون سو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، ليخرج كل من الفرنسي غوميز، والبيروفي كاريلو، والكولومبي كويلار من حسابات المدرب البرتغالي في المباريات الآسيوية.

ويأتي غياب كاريلو وكويلار لأسباب اضطرارية، نظرا لمشاركتهما مع منتخب بلادهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، إلا أن خروج غوميز من حسابات جارديم لصالح فييتو كان مفاجئا، نظرا للخبرات الواسعة التي يمتلكها المهاجم الفرنسي.

 

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
لاعبين
الاستقلال الإيراني
غوميز
جارديم
قائمة الأجانب

التعليقات

Warman
Warman عدد التعليقات : 14
منذ 3 ساعات
الخبرات الواسعه التي يمتلكها جوميز عباره.... مؤخره كبيره فقط... لاعب ماشي معه الحظ فقط ولا ماعنده غير شووت وبقريح تجي ولاماتجي... غير الابتسامه طبعا
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 406
منذ ساعتين
ولا تنسى القهوه الساده المحروقه والممزوجه بشعر اباطه تعتبر كيف الكيف عند الطواقي اما المؤخره مو طبيعيه الشورت تك التك
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 19
منذ ساعتين
بتوفيق للعالمي أن شاء الله
💛💙💛💙
بويعقوب الهلالي
بويعقوب الهلالي عدد التعليقات : 15
منذ ساعة
بنو فقر حشرين نفسهم في كل أخبار للزعيم العالمي الملكي
إلى هذا الدرجه رافع ضغطكم تاج راسكم
بعدين غوميز أفضل وهداف اسيا
يازباله اسيا
اسيرالاقدار
اسيرالاقدار عدد التعليقات : 2010
منذ 48 دقيقة
ويش عندهم عيال ابو خرقه حاشرين انفسهم في اخبار عمهم الزعيم العالمي
اقول كل واحد يلبس حفاظته وينطم افضل حالمس ترشيحي ما عنده اسيويه ههههه
الاسيويه صعبه قويه وبشروني شخبار الضغط
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2096
منذ 20 دقيقة
تكفون يالزعماء عدم الرد
على سلق المدرجات
هم مجرد قواطي في المزابل
والي ياكد كلامي
شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير
اجل بطولاتكم بالدوري ١٧
ههههههههههه
ياقرطاس

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أحدث التعليقات

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الريان
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زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
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omar
ابشر لا تشيل هم

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