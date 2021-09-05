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طليقة شهاب جوهر ترد على شائعة هروبها: "كنت مسافرة آخذ بريك"

منذ ساعتين
1905
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طليقة شهاب جوهر ترد على شائعة هروبها: "كنت مسافرة آخذ بريك"

خالد الظفيري (صدى):
ردت طليقة الفنان الكويتي، شهاب جوهر، زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على شائعات هروبها من الكويت بسبب غيابها عن السوشال ميديا

ونشرت زينب المسوي، طليقة الفنان شهاب جوهر مقطع فيديو نشره عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات"، نفت فيه هروبها من الكويت، وقالت "أهرب! لشو أهرب! كنت مسافرة آخذ بريك".

وقالت زينب الموسوي:"هذا السناب شات مخصص لفئة بتسأل كتير عن سبب غيابي، وأنا طالعة أوضح الأمر، أنا كزينب مو شخصيتها تطلع وتصور نفسها كل شوي، يعني مو انا الي أصور نفسي، ألبس أصور نفسي، مو أنا أبداً ها الشخصية".

وأضافت:"يعني أنا مو شخصيتي أبدا، الحمد لله الكل يعرفني، أصور ولادي أصور إعلانات أصور يوميات أو أشياء تستفيدوا منها، قاعدة بحاول أدعم المشروعات الصغيرة، لكن إني أمسك التليفون وأفضل كل شوي أصور نفسي أبداً، مو شخصيتي، فالفيديو هذا بس أصوره لكم علشان أوضحلكم الأمر(..)"

وتناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وتباينت التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن إعجاب أصحابها بشخصية طليقة شهاب جوهر، وأخرى انتقدتها، فيما تطرقت تعليقات أخرى للحديث عن زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر.

الكويت
إلهام الفضالة
شهاب جوهر
طليقة شهاب جوهر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52978
منذ ساعتين
طيب يا زينب
7UP
7UP عدد التعليقات : 2856
منذ ساعتين
يالبى البريك اروح بريك
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 2
منذ 44 دقيقة
مجتمع الكاذبين والبحث عن الشهره ابتلي بهم المجتمع حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

dfs
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ثمينا هههههههههههههههههههههه لو انه نهائي ابطال اوروبا

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