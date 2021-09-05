500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول

وكالات (صدى):
وضع النجم المصري محمد صلاح، شرطًا لناديه ليفربول الإنجليزي، لتجديد تعاقده مع الفريق، حيث يتمثل ذلك الشرط في الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني.
ويرغب نادي ليفربول في حماية صلاح من إغراءات الأندية الكبرى في أوروبا، ومنها ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يتقاضى اللاعب حالياً 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو من أعلى اللاعبين راتباً في النادي، بينما تبقى أقل من عامين على نهاية عقد اللاعب مع النادي.
ومن الجدير بالذكر، أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وقد حقق مع النادي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.