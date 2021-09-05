بالصور.. جيب Gladiator تخطف الأنظار داخل الأسواق بالمملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خطفت النسخة جيب Gladiator موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة البيك أب الأنظار إليها بالعديد الإمكانيات القوية؛ حيث زودت بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 285 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تنقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الجر الكلي.
وجاءت السيارة جيب Gladiator موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 5539 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 1875 متر، و 1857 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 3487 متر، بالإضافة إلى صندوق خلفي متعدد الأغراض، بينما ترتكز على عجلات رياضية كبيرة الحجم مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي اشبه بالنجمة المتشعبة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مقدمة jeep المعهودة صاحبة الفتحات الهوائية المتعددة المقاطع مع المصابيح الامامية الدائرية، و مفهوم رباعي الأبواب، كما تشمل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام BA الخاص بدعم الفرامل، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام المساعدة على تسلق المرتفعات، و مستشعرات ركن امامية وخلفية.
وتضم كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و نظام التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية التحكم في الجر، و قفل مركزي، و انذار للحماية من السرقات، و نوافذ كهربائية امامية و خلفية، بالإضافة إلى باقة اخرى من وسائل الرفاهية و التحكم، بينما يبدأ سعرها داخل المملكة من 211.598 ريال حتى 272.548 ريال.