اعتداء غريب على عهود العنزي في لندن

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، عهود العنزي، السبت، عن تعرضها لاعتداء غريب في مركز تسوق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتدخل الشرطة وسفارة بلادها في الحادثة.
وأوضحت عهود العنزي، أنها كانت برفقة شقيقتيها سارة وشيخة، يسرن في مركز التسوق، عندما اقتربت منهن شابة وبدأت بالسب والشتم على العنزي التي سارعت لتصوير من تشتمها؛ حيث تتحدث المهاجمة اللغة العربية، ورددت ألفاظا خادشة للحياء تجاه العنزي التي صرخت في وجهها طالبةً منها التوقف عن الشتم.
وتجمع عدد من الرجال، بينهم حراس أمن في المركز، لمنع حصول اشتباك بالأيدي، فيما أضافت الفاشينيستا الكويتية إنها تفاجأت بالمهاجمة التي صرخت في وجهها وشتمتها، لكنها استطاعت تصويرها، بينما نجحت شقيقتها سارة في تصوير الشخص المرافق لتلك السيدة، ما سيسهل وصول الشرطة لهما.
وأشارت إلى أنها لا تعرف المهاجمة ولا تربطها بها أي علاقة ولا تعرف سبب تصرفها ذاك، لافتة لتعرضها لموقف مماثل في العام 2016 من المهاجمة ذاتها وبالأسلوب ذاته، كما أنها أبلغت الشرطة البريطانية والسفارة الكويتية في لندن بما جرى، حيث وصل موظفون منها سريعاً للمكان بالتزامن مع حضور الشرطة التي استعانت بكاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الهجوم.