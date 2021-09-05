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اعتداء غريب على عهود العنزي في لندن

منذ يوم
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اعتداء غريب على عهود العنزي في لندن

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، عهود العنزي، السبت، عن تعرضها لاعتداء غريب في مركز تسوق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتدخل الشرطة وسفارة بلادها في الحادثة.

وأوضحت عهود العنزي، أنها كانت برفقة شقيقتيها سارة وشيخة، يسرن في مركز التسوق، عندما اقتربت منهن شابة وبدأت بالسب والشتم على العنزي التي سارعت لتصوير من تشتمها؛ حيث تتحدث المهاجمة اللغة العربية، ورددت ألفاظا خادشة للحياء تجاه العنزي التي صرخت في وجهها طالبةً منها التوقف عن الشتم.

وتجمع عدد من الرجال، بينهم حراس أمن في المركز، لمنع حصول اشتباك بالأيدي، فيما أضافت الفاشينيستا الكويتية إنها تفاجأت بالمهاجمة التي صرخت في وجهها وشتمتها، لكنها استطاعت تصويرها، بينما نجحت شقيقتها سارة في تصوير الشخص المرافق لتلك السيدة، ما سيسهل وصول الشرطة لهما.

وأشارت إلى أنها لا تعرف المهاجمة ولا تربطها بها أي علاقة ولا تعرف سبب تصرفها ذاك، لافتة لتعرضها لموقف مماثل في العام 2016 من المهاجمة ذاتها وبالأسلوب ذاته، كما أنها أبلغت الشرطة البريطانية والسفارة الكويتية في لندن بما جرى، حيث وصل موظفون منها سريعاً للمكان بالتزامن مع حضور الشرطة التي استعانت بكاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الهجوم.

 

لندن
اعتداء
مركز تسوق
هجوم
عهود العنزي
فن ومشاهير
ألفاظ خادشة

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 3
منذ يوم
تستاهل فاصخه الحياء
خالد ولد اللسيب
خالد ولد اللسيب عدد التعليقات : 703
منذ يوم
الله يركم بنت وائل من هذه المراة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133652
منذ يوم
فسقانين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53021
منذ يوم
بما انها سبق وتعرضت لك فهذا يعني انها تعرفك
الحربي🦅
الحربي🦅 عدد التعليقات : 7413
منذ ساعة
اكيد ناس غيورين منها ولكن تصرفها يدل على ذكائها الآن نحن بزمن تحكمه الاجهزه الذكية فمن يستغلها ينجح نجاح باهر ومن لايعرف يستغلها يكون فاشل .

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أحدث التعليقات

abdul
لا اقول انها رشوة ، بل مبلغ زهيد نظير استسلامهم وتسليمهم السلاح.
الحربي🦅
هنالك عدة أسباب أولها فقدانها لدم شهرياً بسبب الدورة الشهرية وقلة التغذية فالمرأة عليها أن تبتعد عن الأكلات الغير صحية المليئة بدهون وتبتعد عن...
الحربي🦅
تلك الدول اللعينه تعيش المرأة بها بذل ومهانة كبيره وبعض النساء ترخص نفسها وعندما تقتل يقولون عنها أنها مظلومه ومخطوفه🤷‍♂️💔
الحربي🦅
واضح جريمه مفتعله وليست طبيعيه
الحربي🦅
لو البنت رفضت وصانت نفسها كان ماصار ألي صار لكن وش نقول الشيطان شاطر 🤷‍♂️💔 عرف يدمر حياة الإنسان اتبع اهواءه ولافكر بالله العزيز...

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