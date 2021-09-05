نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عبدالعزيز المريسل : أتمنى استمرار الهلال على ما هو عليه الان

منذ 9 ساعات
999
1

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 715
منذ ساعة
ام زكي مشغلها ذا الهلال
7مار ال7ساوي :)

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههههههههه الوعد مبارتكم مع العالمي الفحص الدوري لكم يا بو ثلاثه
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو بدر العالمي الحقيقي من الملعب وزعيم اسيا
الفقر يبقى فقر!! رغم الدفع الرباعي والسداسي وتسجيل 3 مواليد واستخراج هوية وطنية .! وتسجيل 8 لعيبة أجانب عمرها ما صارت في الدوري السعودي...
Zoolعالمي
الهلال متذيل القائمه في التصفيات وادعو بسلامه لاعب الاهلي
ابو بدر المدريدي
أبو نوران قوية انك انت ما كنت تشوف طارق التايب شي.؟!! قليلاً من الحكمة والتمعن يا رجل، وبعدين طارق التايب لم يتعرض لك لا...

أخر الأخبار

صح مرتين
صح مرتين
منذ 30 دقيقة 649
اعتداء غريب على عهود العنزي في لندن
اعتداء غريب على عهود العنزي في لندن
منذ 35 دقيقة 794
فهد الطبية توضح أبرز أعراض التهاب القولون التقرحي
فهد الطبية توضح أبرز أعراض التهاب القولون التقرحي
منذ 41 دقيقة 1509
مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 45 دقيقة 1540
شبهة جنائية وراء اندلاع حريق في مرمى نفايات تربة حائل
شبهة جنائية وراء اندلاع حريق في مرمى نفايات تربة حائل
منذ 51 دقيقة 1491
بالفيديو.. وفاة مؤذن خلال رفع الأذان
بالفيديو.. وفاة مؤذن خلال رفع الأذان
منذ ساعة 908
أمانة الرياض توضح طريقة التعامل مع بلاغات المركبات المهملة
أمانة الرياض توضح طريقة التعامل مع بلاغات المركبات المهملة
منذ ساعة 1767
محطات حياة
محطات حياة
منذ ساعة 1014
صورة جميلة لطلاب إحدى مدارس الرياض
صورة جميلة لطلاب إحدى مدارس الرياض
منذ ساعة 351
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1265