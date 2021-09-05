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صور..قصة "سمكري البني آدمين" الذي كاد يصيب مطربة بالشلل في مصر

منذ 3 ساعات
2016
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صور..قصة "سمكري البني آدمين" الذي كاد يصيب مطربة بالشلل في مصر

القاهرة (صدى):
ألقت السلطات المصرية، أمس السبت، القبض على صاحب مركز للعلاج الطبيعي، يدعى يوسف خيري، أطلق على نفسه اسم "سمكري البني آدمين".

وقررت السلطات سجن "سمكري البني آدمين" 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.

وأغلقت أجهزة الأمن مركزه الخاص بعدما تبين أنه ليس خريج كلية العلاج الطبيعي، وأن المركز يعمل بدون ترخيص.

ويوسف خيري عُرف بالظهور في وسائل الإعلام مروجًا لنفسه من خلال علاقاته ببعض الفنانين وترددهم على مركزه للعلاج لإيهام المرضى بقدرته على علاج آلام العمود الفقري والرقبة والمفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب والديسك عن طريق الطقطقة والطرقعة لأجزاء من الجسد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نجح في خداع عدد من الفنانين والمشاهير واستغل حاجتهم للعلاج، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، والتقط صوراً لهم داخل المركز وروج لنفسه من خلال هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من المرضى للتعامل معه.

وكشفت المطربة ساندي يوسف خيري أنها تعرضت للنصب على يد المتهم، مؤكدة أنها تعالجت لديه وكادت تتعرض لشلل رباعي وتلقى حتفها.

 

مصر
منوعات
فن
الشرطة المصرية
سمكري البني ادمين
يوسف خيري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52972
منذ 3 ساعات
الطقطقه والطرقعه خطيره جدا ممكن يصاب المريض بالشلل

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