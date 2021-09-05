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المالكي: إصابة طفلين وتضرر 14 منزل جراء تناثر شظايا على حي ضاحية الدمام

منذ 12 ساعة
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المالكي: إصابة طفلين وتضرر 14 منزل جراء تناثر شظايا على حي ضاحية الدمام

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الشرقية
الدمام
وزارة الدفاع
التحالف
مليشيا الحوثي
تركيالمالكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ 12 ساعة
اللهم شل أطراف زعيمهم وأجعله عبرة لكل من لا يرجو لقاء الله واليوم الآخر خاليا من دماء الأبرياء مجاهرا بمحاربته لأرض الحرمين الشريفين من أجل حفنة من متاع الدنيا وهواجس الصرخة التي لا تقدم ولا تؤخر .. بل الموت واللعنة على كل عابث ممن استحقها من أعداء الدين والملة الصحيحين
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 103
منذ 7 ساعات
طيب الى متى الصبر عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133532
منذ 7 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 711
منذ 5 ساعات
إلى متى
النشمي
النشمي عدد التعليقات : 529
منذ ساعتين
طيب من اليمن للدمام ماامداهم يكشفون الهدف وهو بالجو
صلاح
صلاح عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الحل في اليمن سلمي وليس عسكري

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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