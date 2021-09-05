الاعتداء على ناشطة أفغانية طالبت بإنصاف المرأة

كابول (صدى):
تظاهرت مجموعة من الناشطات الأفغانيات في العاصمة كابول، التي تسيطر عليها حركة طالبان، أمس السبت، للمطالبة بالمساواة وإنصاف المرأة الأفغانية.
وشهدت التظاهرات مواجهة بين حرس حركة طالبان وبعض النساء، حيث تعرضن للضرب على يد قوات طالبان.
ووثقت صورة آثار الضرب الذي تعرضت له إحدى الناشطات تدعى "نرجس سادات"، من قبل عناصر طالبان، أثناء مشاركتها في التظاهرة.
وفي وقت سابق كانت عشرات النساء نظمن مظاهرة مماثلة يوم الجمعة، وأخرى في مدينة هرات يوم الأربعاء، فيما قالت ناشطة أفغانية بارزة إنها لم تشارك في مظاهرة هرات بسبب تهديد مباشر.