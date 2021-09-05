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الاعتداء على ناشطة أفغانية طالبت بإنصاف المرأة

منذ ساعة
1393
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الاعتداء على ناشطة أفغانية طالبت بإنصاف المرأة

كابول (صدى):
تظاهرت مجموعة من الناشطات الأفغانيات في العاصمة كابول، التي تسيطر عليها حركة طالبان، أمس السبت، للمطالبة بالمساواة وإنصاف المرأة الأفغانية.

وشهدت التظاهرات مواجهة بين حرس حركة طالبان وبعض النساء، حيث تعرضن للضرب على يد قوات طالبان.

ووثقت صورة آثار الضرب الذي تعرضت له إحدى الناشطات تدعى "نرجس سادات"، من قبل عناصر طالبان، أثناء مشاركتها في التظاهرة.

وفي وقت سابق كانت عشرات النساء نظمن مظاهرة مماثلة يوم الجمعة، وأخرى في مدينة هرات يوم الأربعاء، فيما قالت ناشطة أفغانية بارزة إنها لم تشارك في مظاهرة هرات بسبب تهديد مباشر.

مظاهرات
افغانستان
طالبان
المرأة الافغانية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ 51 دقيقة
الاعتدال والوسطية في الإسلام ليست في التهميش ولا في انفراد المرأة بالقوامة على نفسها بحيث تلغي دور الرجل في حياتها العامة !!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ 49 دقيقة
جات بسيطة .. حصل خير ..

قبل فرض الحجاب على المرأة كانت الأخلاق وبقيت الأخلاق بعد فرض الحجاب ..

وبقي دور المرأة في الإسلام لم ينتقص أو يهضم شيء من كامل حقوقها ..

فما لهؤلاء القوم .. يريدونها بلا دور مجتمعي وتنموي نهائياً ..

وكأن مسألة الحجاب هي العلة أو العائق من كلا الطرفين الحاكم والمحطوم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52958
منذ 48 دقيقة
من الخطاء التضاهر في هذا الوقت والانتضار الى ان يتم تشكيل الحكومه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133517
منذ 43 دقيقة
توكم ماجاكم من مصايب المجوس شي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ 33 دقيقة
مدفوعين على طالبان .. تقول هي ناقصة ..

تبقى الحقيقة جزرة ويبقى بيننا وبينها مسافة عصى.. وتبقى الحقيقة تسبقنا كل ما لحقنا بها.. وتتوقف متى ما توقفنا عن الركض خلفها.. دمتم سالمين !

مشاعر تشاور ..

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