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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تسجيل النصر أكثر من 7 أجانب

منذ 12 ساعة
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تسجيل النصر أكثر من 7 أجانب

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساءالسبت، أنه لا صحة لما تم تداوله حول تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب.

وأوضح اتحاد الكرة أن موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف.

وأضاف الاتحاد في بيانه: " كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لايقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب".

يأتي ذلك في أعقاب تغريدة الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، حول اللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة النصر، قائلا: "جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديهم 7 محترفين أجانب، لو سألت أصغر مشجع لعرفهم".

وتابع الحارثي: "النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب، وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر، يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام، هل من توضيح من اتحاد الكرة السعودي؟ وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟"

نادي النصر
الدوري السعودي
دوري المحترفين
اتحاد الكرة
سلطان الحارثي

التعليقات

القرني
القرني عدد التعليقات : 26
منذ 12 ساعة
النصر النادي الوحيد اللي مدعوم حتى إعلاميين ناديه يفاخرون بأنهم يستطعون عمل اي شي ضد الانديه الأخرى ولا احد يقدر يحاسبهم
وعلى اعلام الانديه الاخرى الوقوف ضد هذا العبث النصراوي وخاصة اعلامهم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2458
منذ 7 ساعات
فريق ابو خرقه برغم الدعم الغير عادي من جميع اللجان والهيآت والدفع الرباعي وبرضه فريق فاشل
منصور
منصور عدد التعليقات : 66
منذ 4 ساعات
الخرقه في ذنبك يا طاقيه
صالح
صالح عدد التعليقات : 2
منذ 3 ساعات
اكيد قصفك الجواب يا الطاقية ههههههههه انا نصراوي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2605
منذ 49 دقيقة
منصور ومن ذنبة يضغها في فمك،،، الآسيوية صعبة قوية يا ابو خرقة
يوسف
يوسف عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
والله ياهو متعب النصر

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أحدث التعليقات

dfs
اتمنى مساواة كاملة ماهو تقول اننا بزمن المساواة اتمنى تانيث قيادة الشاحنات والشيولات والسطحات والقطاعات العسكرية كاملة مثل الصاعقة والطوارى والدفاع المدني . نصف...
يوسف
والله ياهو متعب النصر
عبدالباري
طيب يا شوال
خالد
يمكن هذة أمهم أو قريبة لهم لكن مستحيل تكون أمرأة غريبة بينهم و ترقص.... ولكن بعد انتشار مقطع فتاة تقتحم منصة الحفل و تحاول...
مهجد الطووواقي
ثمينا هههههههههههههههههههههه لو انه نهائي ابطال اوروبا

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