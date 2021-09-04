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شاهد.. سعوديات يقتحمن مجال قيادة سيارات الأجرة في الأحساء

منذ 14 ساعة
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شاهد.. سعوديات يقتحمن مجال قيادة سيارات الأجرة في الأحساء

الرياض (صدى):
تمكنت محطة سيارات الأجرة من تشغيل 20 سيدة في أول موقف خاص بسائقات التاكسي في الأحساء بالمملكة، وعلى الرغم من حداثة السيدة أصبحن ينافسن بضراوة في سوق السيارات رغم حصولهن قبل أقل من 3 سنوات.

ومن جانبها، قالت "هدى عبدالله" سائقة تاكسي الأحساء: "التجربة جميلة وكان معايا فتيات على مستوى المملكة وفي إقبال علينا خاصة أن هناك راحة النفسية للأهالي إن السائقات يوصلن بناتهن"، وفقًا لقناة "أم بي سي".

فيما أضافت "شيماء الحسن" سائقة تاكسي: "أن هناك بعض الفتيات يشتكون من مواقف عنصرية أن البعض كيف يركب مع حرمة".

عنصرية
السائقات
محطة سيارات أجرة
قيادة سيارات الأجرة
سائقات أجرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133532
منذ 14 ساعة
الله الله يا ام عبد الله ..

.. بس مايقبلن الا كابرس .. وعويس الحساوي يغني ، ما احلى الشفر مااحلاه ومن ورده مشكور ..
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 190
منذ 14 ساعة
هكذا المراة السعودية تسبق غيرها فالدول الاسلامية والعربية بل والدول الكافرة الاوربية وغيرها تقود المراة السيارة من قديم لكن لم تدخل مجال قيادة السيارة الاجرة الا النادر بينما المراة السعودية تسبق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17252
منذ 12 ساعة
بالحلال .. وكسب مشروع .. وكل تجربة ولها صاحبها
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8515
منذ 12 ساعة
حسبي الله على من أهان المرأة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17252
منذ 10 ساعات
صلوا على النبي يا جماعة
mohammed
mohammed عدد التعليقات : 95
منذ ساعة
تعليق رقم 190 اتفق معك
dfs
dfs عدد التعليقات : 245
منذ 14 دقيقة
اتمنى مساواة كاملة ماهو تقول اننا بزمن المساواة اتمنى تانيث قيادة الشاحنات والشيولات والسطحات والقطاعات العسكرية كاملة مثل الصاعقة والطوارى والدفاع المدني .
نصف مساواة ماينفع اما مساواة كاملة او بلاش.

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أحدث التعليقات

dfs
اتمنى مساواة كاملة ماهو تقول اننا بزمن المساواة اتمنى تانيث قيادة الشاحنات والشيولات والسطحات والقطاعات العسكرية كاملة مثل الصاعقة والطوارى والدفاع المدني . نصف...
يوسف
والله ياهو متعب النصر
عبدالباري
طيب يا شوال
خالد
يمكن هذة أمهم أو قريبة لهم لكن مستحيل تكون أمرأة غريبة بينهم و ترقص.... ولكن بعد انتشار مقطع فتاة تقتحم منصة الحفل و تحاول...
مهجد الطووواقي
ثمينا هههههههههههههههههههههه لو انه نهائي ابطال اوروبا

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