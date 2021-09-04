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الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الكويت الكويتي بهدفين وديا

منذ 11 ساعة
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الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الكويت الكويتي بهدفين وديا

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الهلال، على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة "2-0"، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأحرز متعب المفرج هدف الهلال في الدقيقة 15، بينما سجل اللاعب عبد الله رديف الهدف الثاني قبل نهاية المباراة.

وضم تشكيل الهلال، كلا من "عبد الله المعيوف، مدالله العليان، متعب المفرج، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتمبي جوميز".

ورفع لاعبو الكويت لافتة مع صورة عبد الله عطيف، لاعب الهلال، أثناء عزف النشيد الكويتي، مرفقة برسالة "ما تشوف شر.. أجر وعافية".

 

 

الهلال
الرياض
عبدالله عطيف
الكويت الكويتي ملعب الملك فهد الدولي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17242
منذ 5 ساعات
الأزرقان .. الأروعان .. في مباراة الود : بالوداد منتصران .. والنتيجة حبر على ورق
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 404
منذ 5 دقائق
ههههههههههههههه الوعد مبارتكم مع العالمي الفحص الدوري لكم يا بو ثلاثه

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههههههههه الوعد مبارتكم مع العالمي الفحص الدوري لكم يا بو ثلاثه
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل
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Zoolعالمي
الهلال متذيل القائمه في التصفيات وادعو بسلامه لاعب الاهلي
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