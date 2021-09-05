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الكابتن عبدالله الغامدي يكشف عن سبب اختلاف الوقت خلال رحلتي الذهاب والعودة بين الرياض وجدة "فيديو"

منذ 19 ساعة
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الكابتن عبدالله الغامدي يكشف عن سبب اختلاف الوقت خلال رحلتي الذهاب والعودة بين الرياض وجدة "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، عن سبب اختلاف الوقت بين رحلتي الذهاب والعودة.

وقال عبدالله بن صالح الغامدي، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر:"أنا الآن أتجه من الرياض إلى جدة، فالرياح الآن عكس اتجاه الطائرة أكثر من 200 كيلومتر في الساعة".

وأشار:" وصلت سرعتنا بسبب هذه الرياح إلى 600 كيلومتر في الساعة، يكون الوقت من جدة للرياض بهذه الرياح والسرعة تقريبا ساعة و40 دقيقة"، موضحا:"رحلة العودة من جدة للرياض بسرعة 130 عقدة تقريبا 220 كيلومتر في الساعة".

 

ولفت:"وصلت سرعتنا الآن 573 عقدة تقريبا 1050 كيلومتر في الساعة، فالوقت المتوقع ساعة و5 دقائق للرياض بينما كان الوقت من الرياض لجدة وصل إلى ساعة و40 دقيقة، يعني 35  دقيقة فرق رغم نفس المحركات ونفس الارتفاع ونفس المعطيات ولكن الرياح تلعب الوقت الأول في اختلاف الوقت".

 

 

جدة
الرياض
العودة
طيار
الرياح
الطائرة
الذهاب
عبدالله بن صالح الغامدي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82797
منذ 18 ساعة
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133532
منذ 18 ساعة
اتمنى من الله لك ولزملائك ومن تقلّون ، السلامه دائماً ابداً في الذهاب والإياب .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ 17 ساعة
لفتة غير متوقعة من مخضرم الخطوط العربية السعودية الكابتن عبدالله حفظه الله .. سابق عصره وحاضر معنا في كل معلومة
منال
منال عدد التعليقات : 4
منذ 14 ساعة
المطلوب منا ايش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ 13 ساعة
ربط الأحزمة والبقاء في مقاعدكم مع مراعاة الاحترازات الضرورية لمنع تفشي وانتقال عدوى كورونا / مو
الريان
الريان عدد التعليقات : 2783
منذ 13 دقيقة
ارحب يا جد (كنتاكي)
طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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