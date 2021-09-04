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صدمة جديدة للنصر من الاتحاد الآسيوي

منذ يوم
28294
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صدمة جديدة للنصر من الاتحاد الآسيوي

ماجد محمد (صدى):
تلقى نادي النصر صدمة جديدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل مواجهة تراكتور سازي الإيراني المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقرر الاتحاد الآسيوي، إقامة مباراة النصر وتراكتور، بدون حضور جماهيري، وذلك بعد رفض "الآسيوي"، كل محاولات النصر، لإقامة المباراة أمام الفريق الإيراني، على ملعب "مرسول بارك"، بالعاصمة الرياض.

وكان من المقرر إقامة المباراة في "مرسول بارك"، باعتبار النصر، متصدر مجموعته، إلا أن الاتحاد القاري، تراجع عن ذلك، وقرر لعبها على أرضٍ محايدة، وتم اختيار ملعب "خليفة الدولي"، في العاصمة القطرية الدوحة، مقرًا لإقامة المباراة بين النصر وتراكتور سازي.

وكشفت تقارير صحافية، أن إدارة النصر، تجري اتصالات مكثفة، في الوقت الحالي، مع الاتحادين السعودي و"الآسيوي"، للسماح بحضور الجماهير، في المباراة، ولو بنسبة معينة؛ حيث اقترحت الإدارة النصراوية، برئاسة آل معمر، حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع، للمباراة المرتقبة في جوري الأبطال.

 

 

النصر
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
صدمة جديدة
مرسول بارك
تراكتور سازي الإيراني
ملعب خليفة الدولي

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2096
منذ يوم
اشغل الاتحاد الاسيوي
فقير البطولات ماصدق يلعب ادوار متقدمه
مثل هولاء حاول ماتصير جار لهم
يشغلك لليل نهار
Suliman
Suliman عدد التعليقات : 23
منذ يوم
وانت ياطاقيه وش محرق رزك
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2096
منذ 22 ساعة
اذا نتقل النصر الى مالكه الاصلي فالخرطوم
مراح نحاول نشفعلكم ونغطي عيبوبكم فشلتونا بضحيج
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 21
منذ 21 ساعة
بنو زعيق ابو سطول مخلفات سدني وش دخله بالموضوع..وبعدين محرر الخبر وش هالموضوع صدمه عادي لو لعب بدون جمهور وش المشكله العام لاعب كله بدون جمهور بس الصحفي يحب يهول الموضوع حتى فريقك بيلعب بدون جمهور ليش ماتطرقت له سبحان الله
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 715
منذ 12 ساعة
حديثي النعمه بالبطولات الاسيويه اشغلوا الاتحاد الاسيوي بالطلبات يحسبونه اتحاد المسحل طلباتهم اوامر ههههههههههههههههههه
ابو بدر العالمي الحقيقي من الملعب وزعيم اسيا
ابو بدر العالمي الحقيقي من الملعب وزعيم اسيا عدد التعليقات : 1097
منذ 11 ساعة
الفقر يبقى فقر!! رغم الدفع الرباعي والسداسي وتسجيل 3 مواليد واستخراج هوية وطنية .! وتسجيل 8 لعيبة أجانب عمرها ما صارت في الدوري السعودي ولا الجاميكي.؟!
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين) عدد التعليقات : 2857
منذ 10 ساعات
طقوع اسيا
هههههههه
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 455
منذ 9 ساعات
يرجى من مخلفات اوراو اتباع تعليمات الاتحاد الاسوي بدون صياح
احمد الصالح
احمد الصالح عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
ازعجونا هالمساكين
كل يوم قصة
وبالاخير سيخرجون من الاسيوية من اول مباراة
زعيمي عالمي
زعيمي عالمي عدد التعليقات : 19
منذ 21 دقيقة
الاسيوية صعبة قوية يا طقوع اسيا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

زعيمي عالمي
الاسيوية صعبة قوية يا طقوع اسيا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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