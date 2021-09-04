كوبرا تنهي حياة مدربها أثناء عرض أمام الجمهور بعسير

أبها (صدى):
لقي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر من سكان منطقة عسير، مصرعه إثر تعرّضه للدغة سامة من أفعى من نوع "كوبرا".
تفصيلا، تسببت كوبرا في موت شاب سوداني على الرغم من أن هذه الكوبرا السامة ظلت معه 11 عام يستعرض بها في الحدائق أمام الجمهور بمنطقة عسير.
وعند جلوس الشاب السوداني مع بعض من أصدقائه ليلاً قبل أن يذهب إلى المنزل الخاص به مع الكوبرا السامة، قرر أن يستعرض مجدداً ولكن هذه المرة أمام شاشة جواله وجمهور مواقع التواصل الإجتماعي.
وغدرت الأفعى السامة بالشاب ولدغته في لحظة هي الأصعب في حياة هذا الشاب لتكون بداية النهاية، وتم نقله إلى مستشفى عسير التي مات فيها.