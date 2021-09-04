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كوبرا تنهي حياة مدربها أثناء عرض أمام الجمهور بعسير

منذ 23 ساعة
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كوبرا تنهي حياة مدربها أثناء عرض أمام الجمهور بعسير

أبها (صدى):
لقي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر من سكان منطقة عسير، مصرعه إثر تعرّضه للدغة سامة من أفعى من نوع "كوبرا".

تفصيلا، تسببت كوبرا في موت شاب سوداني على الرغم من أن هذه الكوبرا السامة ظلت معه 11 عام يستعرض بها في الحدائق أمام الجمهور بمنطقة عسير.

وعند جلوس الشاب السوداني مع بعض من أصدقائه ليلاً قبل أن يذهب إلى المنزل الخاص به مع الكوبرا السامة، قرر أن يستعرض مجدداً ولكن هذه المرة أمام شاشة جواله وجمهور مواقع التواصل الإجتماعي.

وغدرت الأفعى السامة بالشاب ولدغته في لحظة هي الأصعب في حياة هذا الشاب لتكون بداية النهاية، وتم نقله إلى مستشفى عسير التي مات فيها.

كوبرا
عرض
الجمهور
شاب سوداني

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 164
منذ 20 ساعة
إن الافاعي وإن لانت ملامسها
عند التقلب في انيابها العطب
الله يرحمه ويغفر له
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14206
منذ 20 ساعة
تلك العصا من العصية***وهل تلد الحية إلا الحية؟؟
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14206
منذ 20 ساعة
الله يرحمه ويغفر له،
Seen
Seen عدد التعليقات : 21
منذ 18 ساعة
جاب لنفسه الموت وشوله بعض الناس يجيب مواهب خطره علئ نفسه قبل ماتكون علئ غيره الله يرحمه بس
الوطن غالي
الوطن غالي عدد التعليقات : 68
منذ 18 ساعة
إن الأفاعي وأن لانت ملامسها عند التقلب في انيابها العطب...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133517
منذ 17 ساعة
سبحان الله العظيم ..

.. وهل القعابين يمكن تربيتها يا بابشر ....؟؟

.. يالكم من جهلة اغبياء مقلدين للغرب إخوة الشياطين ..
برق امصحا
برق امصحا عدد التعليقات : 361
منذ 17 ساعة
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة...
رحمه الله وغفر له...
ومن يجعل الضرغام بازا لصيده
تصيده الضرغام في من تصيدا...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82808
منذ 14 ساعة
الله يرحمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82808
منذ 14 ساعة
ماخلقها الله ل الترويض ومن يخالف الفطره يتحمل ما يجيه
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1798
منذ 11 ساعة
الله يغفر له ويرحمه
شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 690
منذ ساعتين
طبيعي يحصل لانة يتوقعها اي احد يتعامل مع المفترسات حقة وماجاه
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2744
منذ ساعة
الله يرحمه ويغفر له
ماأدري اللي يتعاملوا مع الأفاعي أو غيرها التي لاتروض مهما بلغت السنين وباأي لحظة تنقض على من يحملها يبعدون عن تربيتها مهما كانت الأسباب

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