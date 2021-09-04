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فيديو.. اللحظات الأولى من الحي الذي تم فيه اعتراض الصاروخ الباليستي بالدمام

منذ ساعة
1884
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فيديو.. اللحظات الأولى من الحي الذي تم فيه اعتراض الصاروخ الباليستي بالدمام

الرياض (صدى):
شهد حي ضاحية الملك فهد الذي سمع سكانه دوي الانفجار الناتج عن اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، حركته الطبيعية.

ومن جانبه أوضح مراسل قناة العربية سالم الراجح من موقع الحدث، أنه في حدود الساعة التاسعة والنصف سمع سكان الدمام دوي انفجار تبيَّن أنه اعتراض قوات الدفاع الجوي لهجوم باليستي.

وأشار إلى أنه يقف في حي ضاحية الملك فهد الذي سمع سكانه دوي الانفجار، مبينًا أن الصوت سمعه كل سكان الدمام وليس ناتجًا عن أي انفجار بداخل الحي كما روج البعض.

يذكر أن قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أعلنت أمس السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

الشرقية
الدمام
صاروخ باليستي
مليشيا الحوثي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133517
منذ 49 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52958
منذ 45 دقيقة
طيب من اين مصدر الصاروخ

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