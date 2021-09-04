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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تسجيل النصر أكثر من 7 أجانب

منذ 8 ساعات
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تسجيل النصر أكثر من 7 أجانب

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساءالسبت، أنه لا صحة لما تم تداوله حول تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب.

وأوضح اتحاد الكرة أن موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف.

وأضاف الاتحاد في بيانه: " كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لايقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب".

يأتي ذلك في أعقاب تغريدة الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، حول اللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة النصر، قائلا: "جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديهم 7 محترفين أجانب، لو سألت أصغر مشجع لعرفهم".

وتابع الحارثي: "النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب، وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر، يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام، هل من توضيح من اتحاد الكرة السعودي؟ وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟"

نادي النصر
الدوري السعودي
دوري المحترفين
اتحاد الكرة
سلطان الحارثي

التعليقات

القرني
القرني عدد التعليقات : 26
منذ 8 ساعات
النصر النادي الوحيد اللي مدعوم حتى إعلاميين ناديه يفاخرون بأنهم يستطعون عمل اي شي ضد الانديه الأخرى ولا احد يقدر يحاسبهم
وعلى اعلام الانديه الاخرى الوقوف ضد هذا العبث النصراوي وخاصة اعلامهم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2458
منذ 3 ساعات
فريق ابو خرقه برغم الدعم الغير عادي من جميع اللجان والهيآت والدفع الرباعي وبرضه فريق فاشل
منصور
منصور عدد التعليقات : 66
منذ 19 دقيقة
الخرقه في ذنبك يا طاقيه

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههههههههه الوعد مبارتكم مع العالمي الفحص الدوري لكم يا بو ثلاثه
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو بدر العالمي الحقيقي من الملعب وزعيم اسيا
الفقر يبقى فقر!! رغم الدفع الرباعي والسداسي وتسجيل 3 مواليد واستخراج هوية وطنية .! وتسجيل 8 لعيبة أجانب عمرها ما صارت في الدوري السعودي...
Zoolعالمي
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