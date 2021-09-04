اتحاد الكرة يكشف حقيقة تسجيل النصر أكثر من 7 أجانب

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساءالسبت، أنه لا صحة لما تم تداوله حول تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب.
وأوضح اتحاد الكرة أن موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف.
وأضاف الاتحاد في بيانه: " كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لايقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب".
يأتي ذلك في أعقاب تغريدة الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، حول اللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة النصر، قائلا: "جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديهم 7 محترفين أجانب، لو سألت أصغر مشجع لعرفهم".
وتابع الحارثي: "النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب، وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر، يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام، هل من توضيح من اتحاد الكرة السعودي؟ وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟"