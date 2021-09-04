الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الكويت الكويتي بهدفين وديا

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الهلال، على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة "2-0"، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وأحرز متعب المفرج هدف الهلال في الدقيقة 15، بينما سجل اللاعب عبد الله رديف الهدف الثاني قبل نهاية المباراة.
وضم تشكيل الهلال، كلا من "عبد الله المعيوف، مدالله العليان، متعب المفرج، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتمبي جوميز".
ورفع لاعبو الكويت لافتة مع صورة عبد الله عطيف، لاعب الهلال، أثناء عزف النشيد الكويتي، مرفقة برسالة "ما تشوف شر.. أجر وعافية".