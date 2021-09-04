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الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الكويت الكويتي بهدفين وديا

منذ 6 ساعات
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الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الكويت الكويتي بهدفين وديا

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الهلال، على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة "2-0"، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأحرز متعب المفرج هدف الهلال في الدقيقة 15، بينما سجل اللاعب عبد الله رديف الهدف الثاني قبل نهاية المباراة.

وضم تشكيل الهلال، كلا من "عبد الله المعيوف، مدالله العليان، متعب المفرج، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتمبي جوميز".

ورفع لاعبو الكويت لافتة مع صورة عبد الله عطيف، لاعب الهلال، أثناء عزف النشيد الكويتي، مرفقة برسالة "ما تشوف شر.. أجر وعافية".

 

 

الهلال
الرياض
عبدالله عطيف
الكويت الكويتي ملعب الملك فهد الدولي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17236
منذ 22 دقيقة
الأزرقان .. الأروعان .. في مباراة الود : بالوداد منتصران .. والنتيجة حبر على ورق

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ملح خشن ملح ناعم ملح ماسخ ملح زايد حنا شكو
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