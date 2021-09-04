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المملكة في صدارة التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين

منذ ساعة
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المملكة في صدارة التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين

الرياض (صدى):
تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الثاني رقميًا ضمن دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية التابع للمركز الأوربي ومنتدى الاقتصاد العالمي.

وتقدمت المملكة في التقرير عشرون نقطة في المؤشر العام وحققت المركز الأول في مؤشر النظام البيئي الرقمي والثالث في مؤشر القدرات الرقمية.

وأشار التقرير إلى المنجرات الخاصة بالمملكة رقميًا وهم:

- تفوق البيئة الرقمية.

- تفوق القدرات والمعرفة الرقمية.

- استراتيجية الاقتصاد الرقمي والابتكار وجذب الاستثمارات.

- النظام البيئي للبحث والتطوير للشركات الناشئة.

- البيئة والتشريعات الرقمية.

مجموعة العشرين
الاستثمارات
التفوق الرقمي
التنافسية الرقمية
المركز الأوروبي
منتدى الاقتصاد العالمي
المعرفة الرقمية
الشتريعات الرقمية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 194
منذ 57 دقيقة
تقدمنا بالداخل برؤية تقدم وتقدم بالخارج سعوديتنا تقدم بفضل رؤية تقدم .

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
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هههههههههههههه وسواس الموت

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