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بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة شغفه في فن ترويض الخيول

منذ 16 ساعة
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بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة شغفه في فن ترويض الخيول

طلال الغامدي (صدى):
تمكن الشاب السعودي عبدالعزيز عون فن تروض الخيول بعد علاقة 15 عامًا مع الخيول والتي تكون حبها في نفسه بالفطرة، ليتعمق منذ 5 سنوات في أندر مجالات الخيل في الخليج وهو فن ترويض الخيول.

وقال "عون" عن احترافه ترويض الخيول: "في البداية تابعت مروضي الخيول العالمين وابتديت أنظر لعلاقاتهم مع الحصان وبدأت أتعلم هذا الفن لأنه يستطيع إيصالي للخيل والتواصل معهم من خلال لغة الجسد".

وعن فن ترويض الخيول، أضاف: "الترويض فن استعراض وفي ذات الوقت هناك مفهومية قديمة إن الحصان يقبل الأوامر دون غصب".

وتفاعل الناس مع "عبدالعزيز" كأبرز مروضي الخيول العربية الأصيلة" حيث أثار استعراض ترويض الخيول انتبباهم ليشيدوا به كأحد أفضل مروضي الخيول.

 

عبدالعزيز عون
مروض الخيول
مجالات الخيل
الخيول العربية
خيل الخليج العربي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17252
منذ 13 ساعة
كفو ١٠٠٠ .. كان الله في عونك .. ووفقك يا مميّز ١٠٠٠ بالفعل ..

وعقبال ما تفتتح معهد أكاديمي وتنال به شرف خدمة الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133532
منذ 13 ساعة
ممتاز ..
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2745
منذ 40 دقيقة
ماشاء الله هذا المروض الصح مو اللي يروض أفعى ولا نمر وووووو

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اتمنى مساواة كاملة ماهو تقول اننا بزمن المساواة اتمنى تانيث قيادة الشاحنات والشيولات والسطحات والقطاعات العسكرية كاملة مثل الصاعقة والطوارى والدفاع المدني . نصف...
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