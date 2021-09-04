بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة شغفه في فن ترويض الخيول

طلال الغامدي (صدى):
تمكن الشاب السعودي عبدالعزيز عون فن تروض الخيول بعد علاقة 15 عامًا مع الخيول والتي تكون حبها في نفسه بالفطرة، ليتعمق منذ 5 سنوات في أندر مجالات الخيل في الخليج وهو فن ترويض الخيول.
وقال "عون" عن احترافه ترويض الخيول: "في البداية تابعت مروضي الخيول العالمين وابتديت أنظر لعلاقاتهم مع الحصان وبدأت أتعلم هذا الفن لأنه يستطيع إيصالي للخيل والتواصل معهم من خلال لغة الجسد".
وعن فن ترويض الخيول، أضاف: "الترويض فن استعراض وفي ذات الوقت هناك مفهومية قديمة إن الحصان يقبل الأوامر دون غصب".
وتفاعل الناس مع "عبدالعزيز" كأبرز مروضي الخيول العربية الأصيلة" حيث أثار استعراض ترويض الخيول انتبباهم ليشيدوا به كأحد أفضل مروضي الخيول.