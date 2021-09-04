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أميرة الناصر تُحرج زوجها

منذ 5 ساعات
1807
1

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 164
منذ ساعتين
دي عالم صائعة يابه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويعين العروس على مصابها
برنس
قلع الله ذا الوجه
أبوخالد-أبها.
رحمه الله .. وأسكنه الجنة .. وأبدله دارا خيرا من داره .. وأهلا خيرا .. وجبر الله مصاب أهله ومحبيه .. والوطن .. في...
أبوخالد-أبها.
جميع التعليقات جانبت الصواب .. ولم تتطرق لحل المشكله الاساسيه .. والتي كانت سببا لهذه المشكله .. وهي تصرف إدارة مدرسة تعليم القياده .....
بلبل البحر
هههههههههههههه وسواس الموت

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